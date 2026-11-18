झोपड़ी में न टीवी है, न पंखा और न ही बिजली से चलने वाला कोई अन्य उपकरण। परिवार का गुजारा मजदूरी से चलता है और घर में सिर्फ एक बल्ब जलता है। इसके बावजूद बिजली कंपनी ने 75 वर्षीय एक बुजुर्ग को 1 लाख 39 हजार 232 रुपए का बकाया बिजली बिल थमाते हुए वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। इतनी बड़ी राशि का नोटिस मिलने के बाद से बुजुर्ग दहशत में है। मंगलवार को वह कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचा और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई।

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