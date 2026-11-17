दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार तड़के एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से करीब 30 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार 60 वर्षीय साबिर अली की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और दो बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का रहने वाला है और लंबे समय से मुंबई में रह रहा था। परिवार मुंबई से कानपुर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ।

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