रतलाम: अतिथि शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप, लोगों ने शिक्षक को पेड़ से बांधकर पीटा

रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र में अतिथि शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने और कुछ लोगों द्वारा शिक्षक को पेड़ से बांधकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। शिक्षक के साथ मारपीट करने का वीडियो किसी ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 03 अक्टूबर 2026 की बताई जाती है। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

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