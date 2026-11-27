फर्जीवाड़ा: 11वीं पास एमबीबीएस-एमडी गायनेकोलॉजिस्ट! डीएमआरडी की भी बनवाई थी फर्जी डिग्री, ग्वालियर से धराया
ग्वालियर में राजस्थान एसओजी ने कथित फर्जी मेडिकल डिग्रियों के सहारे डॉक्टर बने मनीष मांझी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर MBBS, MD गायनेकोलॉजी और DMRD की फर्जी डिग्रियों से मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप है। जांच एजेंसी नेटवर्क और अस्पतालों में उसकी नियुक्ति से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
विस्तार
डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि उसके हाथों में मरीजों की जिंदगी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फर्जी मेडिकल डिग्रियों के सहारे डॉक्टर बनकर अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने लगे तो यह स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें महज 11वीं पास बताए जा रहे ग्वालियर के युवक ने MBBS, MD गायनेकोलॉजी और DMRD जैसी मेडिकल डिग्रियां हासिल कर लीं। इन डिग्रियों के आधार पर उसने मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। इतना ही नहीं, आरोपी के दिल्ली के प्रतिष्ठित सफदरजंग अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के तौर पर काम करने की बात भी सामने आई है।
इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) कर रहा है। जांच के सिलसिले में राजस्थान SOG की टीम ग्वालियर पहुंची और यहां राजा की मंडी के पास रहने वाले मनीष मांझी को गिरफ्तार कर लिया। टीम आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जयपुर रवाना हो गई।
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फर्जी डिग्रियों के सहारे बना डॉक्टर
जांच एजेंसियों के मुताबिक, मनीष मांझी ने MBBS, MD गायनेकोलॉजी और DMRD जैसी मेडिकल डिग्रियां फर्जी तरीके से तैयार कराईं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया और डॉक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाई। आरोप है कि वह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के तौर पर भी काम कर चुका है। इसके अलावा दिल्ली के कई अस्पतालों में सोनोग्राफी करने की बात भी जांच में सामने आई है।
राजस्थान SOG ने इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल करते हुए चार राज्यों में कार्रवाई की और नेटवर्क से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में ग्वालियर से मनीष मांझी की गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इस फर्जीवाड़े में मेडिकल डिग्रियां तैयार करने और उनके आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने का संगठित नेटवर्क सक्रिय था।
पिता और भाई ने जताई अनभिज्ञता
मनीष की गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार का पक्ष भी सामने आया है। पिता अशोक मांझी और भाई सोनू मांझी के मुताबिक, राजस्थान पुलिस की टीम आई थी और मनीष को शहर के एक अस्पताल से अपने साथ ले गई। परिवार का कहना है कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है। परिजनों ने दावा किया कि मनीष 11वीं तक पढ़ा है और अलग-अलग जगहों पर नौकरी करता था। हालांकि, उसे MBBS और MD जैसी डिग्रियों के दस्तावेज कहां से मिले और उसने मेडिकल रजिस्ट्रेशन कैसे कराया, इसकी जानकारी परिवार ने होने से इनकार किया है।
मेडिकल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर उठे सवाल
इस मामले ने मेडिकल रजिस्ट्रेशन और अस्पतालों में डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर फर्जी डिग्रियों के आधार पर मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? सफदरजंग जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल तक आरोपी की पहुंच कैसे बनी? अस्पतालों में उसकी शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ? फिलहाल राजस्थान SOG आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां फर्जी डिग्रियां तैयार करने वाले लोगों, मेडिकल रजिस्ट्रेशन में कथित गड़बड़ी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। जांच पूरी होने के बाद ही इस पूरे फर्जीवाड़े की परतें खुल सकेंगी।