डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि उसके हाथों में मरीजों की जिंदगी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फर्जी मेडिकल डिग्रियों के सहारे डॉक्टर बनकर अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने लगे तो यह स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें महज 11वीं पास बताए जा रहे ग्वालियर के युवक ने MBBS, MD गायनेकोलॉजी और DMRD जैसी मेडिकल डिग्रियां हासिल कर लीं। इन डिग्रियों के आधार पर उसने मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। इतना ही नहीं, आरोपी के दिल्ली के प्रतिष्ठित सफदरजंग अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के तौर पर काम करने की बात भी सामने आई है।

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