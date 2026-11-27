सीहोर जिले में पत्नी और तीन वर्षीय बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायालय बुधनी ने आरोपी गणेशराम विश्वकर्मा को दोहरे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में प्रत्यक्षदर्शी की गवाही, चिकित्सकीय साक्ष्य और एफएसएल की वैज्ञानिक रिपोर्ट अभियोजन के लिए अहम साबित हुई।

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