रायसेन: जिला पंचायत उपचुनाव में तीन सीटों पर 9 दावदारों ने ठोकी ताल, नामांकन प्रक्रिया पूरी, 18 को होगी जांच

रायसेन जिला पंचायत के रिक्त पदों को भरने के लिए कराए जा रहे उपचुनाव की प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच गई है। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने की समय-सीमा समाप्त होने के साथ ही जिले के तीन जिला पंचायत वार्डों में चुनावी तस्वीर बनने लगी है। इन तीनों सीटों के लिए कुल 9 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। हालांकि अंतिम मुकाबले की तस्वीर नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद ही साफ होगी।

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नामांकन के अंतिम दिन जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की दिनभर आवाजाही बनी रही। कई उम्मीदवार समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने नामांकन पत्र जमा किए।सबसे ज्यादा चर्चा जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक-3 को लेकर रही। यहां पूजा राकेश चौकसे ने नामांकन दाखिल करने से पहले समर्थकों के साथ शहर में जुलूस निकाला। ढोल-नगाड़ों के साथ समर्थक उनके साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सहायक निर्वाचन अधिकारी विशा माधवानी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। वार्ड क्रमांक-3 से राकेश चौकसे, पूजा राकेश चौकसे, रघुवीर सिंह और लक्ष्मण सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। इस तरह फिलहाल इस वार्ड में चार दावेदार हैं। हालांकि नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इनमें से कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में बने रहते हैं।जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक-14 से दशरथ, श्यामसिंह और संदीप कुमार ने नामांकन जमा किया है। वहीं वार्ड क्रमांक-17 से संजू और राजकपूर ने अपनी दावेदारी पेश की है। इस तरह फिलहाल वार्ड-3 में चार, वार्ड-14 में तीन और वार्ड-17 में दो उम्मीदवार हैं।नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब निर्वाचन कार्यक्रम के अगले चरण में नामांकन पत्रों की जांच होगी। 18 सितंबर को स्क्रूटनी के बाद यह स्पष्ट होगा कि कितने नामांकन वैध पाए गए हैं। इसके बाद नाम वापसी की प्रक्रिया होगी और अंतिम प्रत्याशी सूची जारी की जाएगी। इसी चरण में उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न भी आवंटित किए जाएंगे।उम्मीदवार 17 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद ही तीनों वार्डों में वास्तविक चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होगी। खास तौर पर वार्ड क्रमांक-3 पर नजर रहेगी, जहां फिलहाल चार उम्मीदवार मैदान में हैं।वार्ड क्रमांक-3 का चुनाव क्षेत्र भी काफी विस्तृत है। इसमें 32 ग्राम पंचायतें शामिल हैं और करीब 50 हजार मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 84 केंद्र बनाए गए हैं। बड़े भौगोलिक क्षेत्र और मतदाताओं की संख्या को देखते हुए प्रत्याशियों के सामने अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने की चुनौती रहेगी।पंचायत चुनाव औपचारिक रूप से गैर-दलीय आधार पर होते हैं, हालांकि जिला पंचायत के चुनावों में स्थानीय स्तर के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों का असर दिखाई दे सकता है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों सीटों पर स्थानीय राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है। अब सभी की नजरें 18 सितंबर को होने वाली नामांकन पत्रों की जांच और इसके बाद नाम वापसी की प्रक्रिया पर हैं। अंतिम प्रत्याशी सूची जारी होने के बाद ही तीनों वार्डों में चुनावी मुकाबले की पूरी तस्वीर सामने आएगी।