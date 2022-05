{"_id":"6281eca35f76a40ff930a3d9","slug":"politics-on-the-strings-of-poachers-diggy-said-on-the-allegation-of-vd-it-is-the-character-of-bjp-to-leave-the-field-after-making-false-allegations","type":"story","status":"publish","title_hn":"शिकारियों के ‘तार’ पर सियासत: VD के आरोप पर Diggy बोले झूठा आरोप लगा कर मैदान छोड़ भाग जाना BJP का चरित्र है","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 16 May 2022 11:48 AM IST