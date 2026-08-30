रायसेन: नेपाल की भीषण त्रासदी में फंसे रायसेन के दो लाल, चार दिन से बंद है फोन; परिवारों में मातम जैसा माहौल

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने ऐसी तबाही मचाई है, जिसकी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया सहम गई है। पहाड़ों से मलबा बहकर नीचे आ रहा है, नदियां उफान पर हैं और हजारों लोगों के आशियाने पलभर में तबाह हो गए हैं। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो गई है तो सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच इस त्रासदी की आंच रायसेन जिले तक भी पहुंच गई है। जिले के दो युवकों के नेपाल में लापता होने की खबर ने दो परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। सुल्तानपुर तहसील के ग्राम मंजूस निवासी विशेष राजपूत और मंडीदीप निवासी हिमांशु शाक्या से पिछले चार दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।

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