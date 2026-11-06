ओंकारेश्वर: धनतेरस पर ओंकारेश्वर के कुबेर भंडारी मंदिर में उमड़े हजारों भक्त, 200 जोड़ों ने दी आहुति

धार्मिक परंपरा और आस्था का केंद्र

यह धार्मिक आयोजन 34 वर्षों से चली आ रही निरंतर परंपरा का हिस्सा है। आयोजन से जुड़े पंडित मनोज बर्वे ने बताया कि इसकी शुरुआत करीब 34 वर्ष पहले लगभग 25 लोगों की सहभागिता से हुई थी। उस समय सीमित संख्या में श्रद्धालु जुड़ते थे। धीरे-धीरे भगवान कुबेर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती गई। आज यह आयोजन हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता वाला धार्मिक उत्सव बन चुका है। पंडित बर्वे के अनुसार, भगवान कुबेर को ज्वार अर्पित करने की विशेष धार्मिक मान्यता है।



प्राचीन मंदिर का जलमग्न होना और नया निर्माण

कुबेर भंडारी मंदिर की धार्मिक यात्रा ओंकारेश्वर बांध के निर्माण से भी जुड़ी है। भगवान कुबेर भंडारी का प्राचीन मंदिर लंबे समय तक आस्था का केंद्र रहा। वर्ष 2006 में ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर में जलस्तर बढ़ने के कारण प्राचीन मंदिर जलमग्न हो गया। इससे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और पूजा-अर्चना प्रभावित हुई। भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ओंकारेश्वर में ही नए कुबेर भंडारी मंदिर का निर्माण करवाया गया। नए मंदिर में विधिवत पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ हुईं।



आस्था की निरंतरता और सामूहिक सहभागिता

प्राचीन मंदिर के जलमग्न होने के बावजूद भगवान कुबेर की आराधना की परंपरा बनी रही। नया मंदिर आज श्रद्धालुओं के लिए दर्शन-पूजन का प्रमुख स्थान बन रहा है। धनतेरस पर उमड़ी हजारों भक्तों की भीड़ इस बात का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि मंदिर का स्थान बदल सकता है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और विश्वास को नहीं डुबोया जा सकता। यह आयोजन आस्था, परंपरा और सामूहिक सहभागिता का प्रतीक बन गया है।