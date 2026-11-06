धनतेरस पर जमकर बरसा धन: खरीदारों संग दुकानदारों में भी दिख रहा भारी उत्साह, हो रही लोकल फॉर वोकल की बात

धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर खंडवा के बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। बर्तन बाजार से लेकर सोने-चांदी की दुकानों तक ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग अपनी जरूरत और सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। त्योहार की चकाचौंध के बीच दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं।

विज्ञापन