मध्य प्रदेश में सपा नेता ने सिखाया विवादित 'कर्तव्य', कहा- दूसरों की पर्ची लाकर वोट डालें कार्यकर्ता

#WATCH RR Bansal, Samajwadi Party, while interacting with party workers in Chhatarpur: Ye hamare karyakartaon ka kartavya banta hai ki gaon mein jaayein, jo log vote nahi daal rahe hain, unse parchi le aaye aur parchi laa karke vote daalo. #MadhyaPradesh (02.04.2019) pic.twitter.com/XMd0Is6y21