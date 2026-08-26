नर्मदापुरम: खाना खाने के बाद तीन बहनों की हालत बिगड़ी, दो ने इंदौर और एक ने इटारसी के अस्पताल में दम तोड़ा

जिले के इटारसी से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। एक ही परिवार की तीन मासूम बेटियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में तीनों की तबीयत बिगड़ने के पीछे फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने अभी मौत की वजह की पुष्टि नहीं की है।

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बताया जा रहा है कि परिवार मूल रूप से रायपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और वर्तमान में इंदौर के बेटमा क्षेत्र में रह रहा था। परिवार के मुताबिक सभी ने एक साथ भोजन किया था। इसके बाद अचानक दो बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए इंदौर ले गए लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी।दोनों बच्चियों के शव लेकर परिवार एंबुलेंस से रायपुर के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान इटारसी के पास तीसरी बेटी 10 वर्षीय आशी की हालत भी अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे तत्काल शासकीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल इटारसी लेकर पहुंचे लेकिन करीब एक घंटे के भीतर उसने भी दम तोड़ दिया। मृत बच्चियों की पहचान 10 वर्षीय आशी, 8 वर्षीय विशुका और 6 वर्षीय विधि के रूप में हुई है।घटना की सूचना मिलने पर इटारसी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। टीआई सौरभ पांडे के अनुसार मामला इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए इटारसी पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम किया है और आगे की कार्रवाई के लिए डायरी संबंधित थाना पुलिस को भेजी जाएगी। पुलिस ने तीनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल फूड पॉइजनिंग की आशंका के साथ अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है।एक ही परिवार की तीन मासूम बच्चियों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर खाना खाने के बाद उनकी हालत इतनी तेजी से क्यों बिगड़ी और मौत की वास्तविक वजह क्या रही। इन सवालों के जवाब अब मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे।