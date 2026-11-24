महाराष्ट्र के नागपुर में व्यापारी सुरेश परमार के कर्मचारियों से लूटे गए 3.74 करोड़ रुपये नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के ग्राम डोरली में एक खेत से बरामद कर लिए हैं। पुलिस टीम आरोपी को साथ लेकर गांव पहुंची थी, जहां उसकी निशानदेही पर खेत में पैरे के ढेर में छिपाई गई नकदी की तीन बोरियां बरामद हुईं।

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नागपुर के तुलसीनगर इलाके में 18 नवंबर की रात हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी की नकदी से भरी कार को लूट लिया था। इसके बाद बदमाश कार को कामठी रोड के खैरी क्षेत्र में छोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए थे। वारदात के बाद से ही नागपुर पुलिस आरोपियों और लूटी गई रकम की तलाश में जुटी हुई थी।मंगलवार सुबह नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को लेकर डोरली पहुंची। आरोपी की निशानदेही पर उसके एक परिचित के खेत में तलाशी ली गई। आरोपी ने लगभग चार दिन पहले इस रकम को तीन बोरियों में भरकर पैरे के ढेर के भीतर छिपा दिया था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों बोरियां बरामद कर लीं।बरामद की गई नकदी को ग्राम पंचायत डोरली में रखा गया है। यहां नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम बरामद नोटों की गिनती करने में लगी हुई है। गांव में करोड़ों रुपये की रकम मिलने की खबर फैलते ही डोरली और आसपास के क्षेत्र में हलचल मच गई। नकदी मिलने के बाद पुलिस लूट की वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नोटों की पूरी गिनती होने और जांच आगे बढ़ने के बाद ही मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर आधिकारिक खुलासा किया जाएगा।