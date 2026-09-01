फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   MP Monsoon Tourism Raneh Falls Turns Into a Mini Niagara as Ken River Swells News in Hindi

अगर मानसून में यहां नहीं घूमे तो क्या घूमे: उफनती केन और पानी से घिरा एमपी का मिनी नियाग्रा, स्वर्ग जैसा नजारा

Wed, 02 Sep 2026 07:16 AM IST
छतरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर Published by: छतरपुर ब्यूरो Updated Wed, 02 Sep 2026 07:16 AM IST
सार

बारिश के बाद छतरपुर के रनेह फॉल में उफनती केन नदी ‘मिनी नियाग्रा’ जैसा नजारा पेश कर रही है। वहीं, कुटनी आइलैंड भी चारों ओर पानी से घिरा है। हरियाली और बादलों के बीच दोनों पर्यटन स्थल पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं।

विज्ञापन
MP Monsoon Tourism Raneh Falls Turns Into a Mini Niagara as Ken River Swells News in Hindi
मिनी नियाग्रा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मानसून की बारिश ने बुंदेलखंड के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया है। खजुराहो के आसपास इन दिनों प्रकृति का ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। खजुराहो से करीब 20 किलोमीटर दूर रनेह फॉल में केन नदी का जलप्रवाह बढ़ने के बाद यहां का नजारा ‘मिनी नियाग्रा’ जैसा नजर आ रहा है।

विज्ञापन

चट्टानों के बीच उफनती केन नदी
बारिश के बाद रनेह फॉल की चट्टानी घाटी के बीच से तेज रफ्तार में बहता पानी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। प्राकृतिक चट्टानों के बीच केन नदी का बढ़ा हुआ जलप्रवाह यहां का दृश्य और भी आकर्षक बना रहा है। बारिश के मौसम में रनेह फॉल का यह रूप खास तौर पर देखने लायक होता है।

विज्ञापन

पर्यटक यहां पहुंचकर झरने, चट्टानी घाटी और तेज बहती केन नदी के नजारों को कैमरों में कैद कर रहे हैं। आसमान में छाए बादल, चारों ओर फैली हरियाली और नदी का तेज बहाव इस पर्यटन स्थल की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

15 किलोमीटर दूर कुटनी आइलैंड भी पानी से घिरा
रनेह फॉल के साथ ही खजुराहो से करीब 15 किलोमीटर दूर कुटनी आइलैंड का नजारा भी बारिश के बाद बेहद खूबसूरत हो गया है। कुटनी डैम के जलाशय के बीच स्थित यह आइलैंड जलस्तर बढ़ने के बाद चारों ओर से पानी से घिरा नजर आ रहा है।
पानी से घिरा आइलैंड, आसपास की हरियाली और बादलों से ढका आसमान यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। कुटनी आइलैंड रिसॉर्ट भी पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। बारिश के मौसम में यहां बोटिंग और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने वालों को अलग अनुभव मिल रहा है।

कैसे पहुंचें रनेह फॉल और कुटनी आइलैंड
रनेह फॉल खजुराहो से करीब 20 किलोमीटर दूर है। खजुराहो से सड़क मार्ग के जरिए यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। कुटनी आइलैंड खजुराहो से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग से कुटनी डैम क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है, जहां से पर्यटन स्थल तक पहुंचने की व्यवस्था उपलब्ध है।

खूबसूरती के साथ सुरक्षा भी जरूरी
बारिश के दौरान दोनों पर्यटन स्थलों पर पानी का बहाव और जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में पर्यटकों को नदी या तेज बहाव वाले हिस्सों के बेहद करीब जाने से बचना चाहिए। सुरक्षित स्थान से ही प्राकृतिक नजारों का आनंद लेना चाहिए और तेज बहाव वाले पानी में उतरने से बचना चाहिए।
बारिश ने खजुराहो के आसपास के इन पर्यटन स्थलों को नया रूप दे दिया है। रनेह फॉल की उफनती केन नदी और पानी से घिरा कुटनी आइलैंड इन दिनों बुंदेलखंड के खूबसूरत मानसूनी नजारों में शामिल हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed