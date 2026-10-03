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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Seoni: Youth Climbs Power Pole, Gets Close to High-Voltage Wires; Police Saves Him by Cutting Supply

सिवनी: हाई वोल्टेज बिजली पोल पर चढ़ा युवक, सप्लाई बंद कर पुलिस ने बचाया, नशे में होने की आशंका

Sat, 03 Oct 2026 11:07 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिवनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिवनी Published by: प्रिया वर्मा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:07 AM IST
सार

शुक्रवार देर रात एक युवक बिजली के खंभे पर चढ़कर हाई वोल्टेज तारों के बेहद करीब पहुंच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने बिजली सप्लाई बंद कराई और समझाइश देकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। युवक के अत्यधिक शराब के नशे में होने की बात सामने आ रही है।

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Seoni: Youth Climbs Power Pole, Gets Close to High-Voltage Wires; Police Saves Him by Cutting Supply
बिजली के पोल पर चढ़ा युवक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले के आदेगांव थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक युवक के बिजली के खंभे पर चढ़ने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पीएमश्री स्कूल के सामने हुई इस घटना के दौरान चालू लाइन पर युवक हाई वोल्टेज तारों के बेहद पास पहुंच गया था। इससे बड़े हादसे की आशंका बन गई थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बिजली आपूर्ति बंद कराई और युवक को सकुशल नीचे उतारा।
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बिजली आपूर्ति बंद कराकर बचाया
घटना के दौरान युवक खंभे पर काफी ऊंचाई तक पहुंच गया था और चालू बिजली के तारों से महज कुछ दूरी पर था। आदेगांव पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना समय गंवाए बिजली विभाग से संपर्क साधा। पुलिस ने तत्काल संबंधित लाइन की विद्युत सप्लाई बंद करवाई, जिससे एक बड़ा खतरा टल गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से समझाइश देकर युवक को शांत किया। काफी प्रयासों के पश्चात युवक को सुरक्षित रूप से खंभे से नीचे उतार लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर ग्रामीणों और राहगीरों की भारी भीड़ जमा रही।
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नशे में होने की आशंका
शुरुआती जानकारी के अनुसार युवक के अत्यधिक शराब के नशे में होने की बात सामने आ रही है हालांकि पुलिस ने इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की है। युवक इतनी रात में और किस कारण से बिजली के खंभे पर चढ़ा था, इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। पुलिस टीम युवक की पहचान दर्ज करने और उससे पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। समय रहते विद्युत सप्लाई बंद होने और पुलिस की कार्रवाई से दुखद हादसा होने से बच गया। पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।
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