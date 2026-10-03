सिवनी: हाई वोल्टेज बिजली पोल पर चढ़ा युवक, सप्लाई बंद कर पुलिस ने बचाया, नशे में होने की आशंका

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घटना के दौरान युवक खंभे पर काफी ऊंचाई तक पहुंच गया था और चालू बिजली के तारों से महज कुछ दूरी पर था। आदेगांव पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिना समय गंवाए बिजली विभाग से संपर्क साधा। पुलिस ने तत्काल संबंधित लाइन की विद्युत सप्लाई बंद करवाई, जिससे एक बड़ा खतरा टल गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रूप से समझाइश देकर युवक को शांत किया। काफी प्रयासों के पश्चात युवक को सुरक्षित रूप से खंभे से नीचे उतार लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर ग्रामीणों और राहगीरों की भारी भीड़ जमा रही।शुरुआती जानकारी के अनुसार युवक के अत्यधिक शराब के नशे में होने की बात सामने आ रही है हालांकि पुलिस ने इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की है। युवक इतनी रात में और किस कारण से बिजली के खंभे पर चढ़ा था, इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। पुलिस टीम युवक की पहचान दर्ज करने और उससे पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। समय रहते विद्युत सप्लाई बंद होने और पुलिस की कार्रवाई से दुखद हादसा होने से बच गया। पुलिस अब पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।