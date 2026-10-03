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दतिया: भांडेर जनपद उपाध्यक्ष के पति की कार रुकवाकर किया हमला, फरार आरोपी समेत चार पर मामला दर्ज

Sat, 03 Oct 2026 11:32 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दतिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दतिया Published by: प्रिया वर्मा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:32 AM IST
सार

देर रात कुछ लोगों ने पीतांबरा पीठ से दर्शन कर लौट रहे भांडेर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के पति प्रदीप धाकड़ की कार रोककर उनके साथ मारपीट की। पीड़ित ने जनपद अध्यक्ष के पति समेत चार लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है।

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Datia: Panchayat Vice President's Husband Attacked After Car Stopped, 4 Accused Named
जनपद उपाध्यक्ष पति पर जानलेवा हमला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शुक्रवार रात दतिया के रिंग रोड पर भांडेर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुमन धाकड़ के पति प्रदीप धाकड़ (38) के साथ कार रुकवाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। धाकड़ ने भांडेर जनपद पंचायत अध्यक्ष संतोषी यादव के पति बलदाऊ यादव समेत चार लोगों पर इस हमले का आरोप लगाया है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी है।
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पीड़ित प्रदीप धाकड़ शुक्रवार रात करीब 11 बजे मां पीतांबरा के दर्शन करने के बाद कार से ग्वालियर की ओर जा रहे थे। रास्ते में रिंग रोड के पास आरोपियों ने उनकी कार को रुकवा लिया और कार रुकते ही आरोपियों ने प्रदीप के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे वे घायल हो गए। पीड़ित ने वारदात में शामिल आरोपियों के रूप में फरार बलदाऊ यादव के अलावा विक्रम यादव, राजू यादव और रंजीत यादव के नाम पुलिस को बताए हैं। घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों और पुलिस की मदद से घायल प्रदीप को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को खतरे से बाहर बताया है।
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राजगढ़ चौराहा हत्याकांड से जुड़ा मामला
मामले में नामजद आरोपी बलदाऊ यादव का नाम दतिया के चर्चित राजगढ़ चौराहा हत्याकांड से भी जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार राजगढ़ चौराहा हत्याकांड मामले में बलदाऊ यादव को 11 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है और वह फरार चल रहा है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी महेश यादव की जेल में उपचार के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि बलदाऊ यादव की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब पीड़ित प्रदीप धाकड़ ने भी फरार बलदाऊ यादव पर मारपीट में शामिल होने का आरोप दर्ज कराया है, जिसकी सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

परिजनों ने बताया पुराना विवाद
पीड़ित परिजनों ने शुक्रवार रात हुई इस वारदात को सालोन बी स्थित सब स्टेशन को लेकर चल रहे पुराने विवाद से जोड़कर देखा है। परिजनों का कहना है कि सब स्टेशन के मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से विवाद चला आ रहा है। वहीं विधानसभा उपचुनाव के बाद सामने आई  इस घटना को स्थानीय स्तर पर क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस बारे में कोई स्पष्ट संकेत सामने नहीं आया है। कोतवाली टीआई दिनेश राजपूत के अनुसार पुलिस पुराने विवाद, शिकायत में दर्ज आरोपों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
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