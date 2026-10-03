इंदौर: इंदौर के दूषित पेयजल कांड को फिर हवा देने की तैयारी, रविवार को परिवारों से मिलेंगे कांग्रेस नेता

इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पेयजल कांड को आठ माह हो चुके हैं और अब इस मुद्दे को कांग्रेस फिर हवा देने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इसे फिर उठाने के लिए कहा है, क्योंकि दो साल बाद इस दूषित पेयजल कांड की बरसी है और इसके लिए कोर्ट द्वारा गठित जांच आयोग की रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई है। कांग्रेस नेता कम मुआवजे और अफसरों पर एफआईआर को लेकर कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं।

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