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अदालत ने याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह सिकरवार को तत्काल प्रभाव से बीईओ का प्रभार वापस सौंपने और उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 31 दिसंबर तक इस पद पर कार्य करने देने के निर्देश दिए। मुरैना के तत्कालीन बीईओ श्याम सिंह तोमर द्वारा पद पर बने रहने में असमर्थता जताने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जिलाधिकारी के अनुमोदन से 20 मई को शासकीय हाईस्कूल शिवलाल का पुरा के प्राचार्य राजेंद्र सिंह सिकरवार को मुरैना बीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय के 29 सितंबर, 2015 के निर्देशों के तहत जारी हुआ था, जिसमें ब्लॉक के वरिष्ठतम प्राचार्य को प्रभार देने का प्रावधान है। महज 40 दिन बाद 30 जून को राज्य शासन ने एक अन्य प्राचार्य हरेंद्र सिंह को नया प्रभारी बीईओ नियुक्त कर दिया, जिसे सिकरवार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम.पी.एस. रघुवंशी ने तर्क दिया कि वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता 383वें स्थान पर हैं, जबकि नया प्रभार पाने वाले प्राचार्य 911वें स्थान पर हैं। सेवानिवृत्ति से ठीक पहले किसी वरिष्ठ अधिकारी को अपने से काफी कनिष्ठ के अधीन काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर जब शासन ने मूल नोटशीट पेश की, तो सच्चाई सामने आई।सरकारी रिकॉर्ड (नोट नंबर 19) से स्पष्ट हुआ कि विभागीय अधिकारियों की ओर से हरेंद्र सिंह को प्रभार देने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। इसके बजाय सीधे कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ही उनकी पदस्थापना का आदेश जारी करने के निर्देश दिए थे। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने 30 जून के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।