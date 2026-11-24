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अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया के अनुसार पुलिस ने शिकायत मिलने पर फेडरल बैंक के एक संदिग्ध म्यूल खाते की जांच शुरू की थी। तकनीकी जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि खाते का असली धारक इंदौर का अंशु है। पूछताछ के दौरान अंशु ने स्वीकार किया कि उसने 10 हजार रुपये लेकर अपने बैंक खाते का पूरा नियंत्रण रतलाम जिले के आलोट स्थित मीणा कॉलोनी निवासी पप्पू उर्फ पंकज मीणा पुत्र काशीराम मीणा को सौंप दिया था। पंकज इस खाते का इस्तेमाल देशभर से ठगी गई राशि जमा कराने के लिए कर रहा था। पुलिस आरोपी से नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों और खातों के बारे में पूछताछ कर रही है।पुलिस की पड़ताल में खुलासा हुआ कि इस बैंक खाते के खिलाफ दो अन्य राज्यों में भी साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हैं। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची साइबर अपराध थाने और तेलंगाना के मलकाजगिरी साइबर अपराध थाने में इस खाते से संबंधित धोखाधड़ी के मामले दर्ज पाए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी पप्पू ने स्वीकार किया कि उसने इसी तरह कई अन्य लोगों को 10-10 हजार रुपये का लालच देकर उनके बैंक खाते खरीदे थे। इन सभी खातों का उपयोग साइबर अपराध से हासिल रकम के लेनदेन के लिए किया जा रहा था।दूसरे मामले में, लसूड़िया थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग में उपयोग के लिए बैंक खाते खरीदने वाले एक अन्य आरोपी को पकड़ा है। थाना प्रभारी राजकुमार यादव की टीम ने मंदसौर के धरियाखेड़ी निवासी शुभम पुत्र विनोद मालवीय को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से भारतीय स्टेट बैंक की चेकबुक और एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। यह दस्तावेज रतलाम के सांवलिया बैंकिंग पॉइंट से जुड़े विनोद के नाम पर पंजीकृत हैं। पूछताछ में शुभम ने बताया कि उसने यह बैंक खाता 10 हजार रुपये में खरीदा था। पुलिस अब उससे अन्य खातों तथा नेटवर्क के साथियों के बारे में गहन पूछताछ कर रही है।