महामारी के दौर में भी कुछ लोग कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं और पकड़े जाने पर हवालात में पहुंच रहे हैं। मप्र पुलिस ने मंगलवार को भोपाल में दो लोगों को इस इंजेक्शन को मोटे दाम पर बेचते हुए पकड़ा। उनके पास से तीन इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। वहीं इंदौर में भी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास एक इंजेक्शन मिला। चारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

Madhya Pradesh: Police has arrested two people for black marketing of Remdesivir in Bhopal, 3 injections recovered; further investigation underway