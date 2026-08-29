सतना में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें: कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, अगले पांच दिनों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

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जसो : 21.3 इंच

उचेहरा : 29.1 इंच

रामपुर : 39.2 इंच

नागौद : 39.3 इंच

बिरसिंहपुर : 39.8 इंच

रघुराजनगर : 40.2 इंच

सोहावल : 42.5 इंच

मझगवां (बरौधा) : 43.8 इंच

शुक्रवार देर रात हुई बारिश का असर शनिवार सुबह कई इलाकों में दिखाई दिया। बिरसिंहपुर के कई मोहल्लों में भारी जलभराव हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुछ स्थानों पर पानी कमर तक पहुंच गया, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है। घरों के आसपास पानी जमा होने के कारण रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो जलभराव की स्थिति और गंभीर हो सकती है।बिरसिंहपुर के अलावा कोटर और नागौद क्षेत्र के कई इलाकों में भी भारी जलभराव की सूचना है। लगातार बारिश के कारण सड़कें और निचले इलाके पानी से प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से आवागमन पर भी असर पड़ रहा है। प्रशासन और स्थानीय स्तर पर लोगों से नदी-नालों तथा तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने की अपील की जा रही है। बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचने की सलाह दी गई है।चालू मानसून सीजन में 1 जून से 28 अगस्त तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग मात्रा में बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार:आंकड़ों से स्पष्ट है कि जिले के कई हिस्सों में इस मानसून सीजन में अच्छी बारिश हो चुकी है। लगातार बारिश के कारण अब जलस्रोतों में पानी बढ़ने के साथ नदी-नालों का बहाव भी तेज हो रहा है।मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके जल्द ही कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना जताई जा रही है। इस मौसम प्रणाली का असर मध्यप्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर भी पड़ सकता है। इसके प्रभाव से सतना सहित पूरे रीवा संभाग में अगले पांच दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, इस दौरान कहीं रिमझिम, कहीं मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है।ये भी पढ़ें :वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन बंगाल की खाड़ी से पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए पंजाब तक बनी हुई है। इसके चलते मध्यप्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। मौसम की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सतना जिले में आने वाले दिनों में भी बारिश से राहत मिलने की संभावना कम है। ऐसे में नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों और निचले इलाकों के रहवासियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।लगातार बारिश के बीच प्रशासन के सामने जलभराव और नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर की निगरानी बड़ी चुनौती बन गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रभावित होने की स्थिति में राहत और बचाव दलों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। बारिश के दौरान लोगों को सलाह दी गई है कि वे उफनते नदी-नालों को पार करने का जोखिम न लें और जलभराव वाले स्थानों पर बच्चों को जाने से रोकें। अगले पांच दिनों तक मौसम सक्रिय रहने के अनुमान के बीच सतना जिले में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।