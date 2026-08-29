फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Raksha Bandhan Crime Man Stabbed to Death Over Honking Dispute as Family Awaited Him Home

रक्षाबंधन पर जिस बेटे का था बेसब्री से इंतजार: घर पहुंची उसकी खून से लथपथ लाश, हॉर्न बजाने पर चाकू मारकर हत्या

Sat, 29 Aug 2026 12:32 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Sat, 29 Aug 2026 12:32 PM IST
सार

उज्जैन के माधव नगर थाना क्षेत्र में रास्ता देने के लिए हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद में 27 वर्षीय यश मित्तल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। रक्षाबंधन पर परिवार को यश के घर लौटने का इंतजार था, लेकिन उसकी खून से लथपथ लाश पहुंची। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य की तलाश जारी है। 

विज्ञापन
Raksha Bandhan Crime Man Stabbed to Death Over Honking Dispute as Family Awaited Him Home
27 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पूरे घर को बेटे के रक्षाबंधन पर आने का बेसब्री से इंतजार था। पूरा परिवार उस समय का इंतजार कर रहा था, जब बेटा घर पहुंचता और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता। लेकिन पूरा परिवार उस समय सदमे में आ गया, जब बेटे की बजाय उसकी खून से लथपथ लाश घर पहुंची।
विज्ञापन


शुक्रवार की रात थाना माधव नगर क्षेत्र के दमदमा में रास्ता देने के लिए हॉर्न बजाना ऋषि नगर में रहने वाले यश मित्तल (27) को उस समय महंगा पड़ गया, जब आधा दर्जन लोगों ने यश और उसके दोस्तों के साथ विवाद करते हुए हमला कर दिया। हमलावरों ने यश को चाकू मार दिया। वहीं, उसके दोस्त अभय व्यास और मंगल इस जानलेवा हमले के बाद थाना माधव नगर पहुंच गए थे, जहां से वे पुलिस को साथ लेकर घटनास्थल दमदमा पर पहुंचे। लेकिन तब तक यश की मौत हो चुकी थी और हमलावर भी फरार हो गए थे।
विज्ञापन


माधव नगर थाना प्रभारी गजेंद्र पचोरिया ने बताया कि यश मित्तल (27) आगर रोड कृषि उपज मंडी में श्री महाकाल के नाम से ट्रैक्टर एजेंसी संचालित करता था और ऋषि नगर एक्सटेंशन में रहता था। वह मूल रूप से तराना का रहने वाला था। इस हत्या के बाद विशाल ठाकुर, विजय ठाकुर, सागर और करण निवासी दमदमा क्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आयुष, शेनटू और आकाश की तलाश जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दादाजी की थी पहली राखी, इसीलिए हो रहा था इंतजार
बताया जाता है कि यश पिता विजय नारायण मित्तल मूल रूप से तराना का रहने वाला था। वैसे तो वह तीन भाई हैं, जिसमें से एक दुबई और दूसरा पुणे में जॉब करता है। लेकिन इस रक्षाबंधन पर पूरे परिवार को यश का इंतजार इसीलिए था, क्योंकि उसके दादाजी की यह पहली राखी थी और इस त्योहार पर यश को राखी बांधने के लिए पूरे परिवार की बहनें रक्षाबंधन पर उसका इंतजार कर रही थीं, लेकिन जब परिवार को उसकी हत्या की जानकारी लगी और खून से लथपथ लाश घर पहुंची तो इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर हर कोई गमगीन हो गया। जैसे-तैसे परिवारजनों ने हिम्मत रखी और यश का अंतिम संस्कार किया गया।


ये भी पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा: ट्रक-पिकअप में भिड़ंत के बाद लगी आग; चालक की जिंदा जलकर मौत

समय पर मिल जाता तो बच जाती जान
बताया जाता है कि इस घटना के बाद पुलिस और यश के दोस्त उसे लगातार घटनास्थल पर खोजते रहे, लेकिन लगभग 2 से 3 घंटे तक चली इस तलाश के बावजूद भी यश का कोई पता नहीं चल पाया। सुबह लगभग 5 बजे जिला पंचायत की फोटोकॉपी की दुकान के पीछे यश लहूलुहान अवस्था में मिला था। उसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। सोर्स बताते हैं कि अगर यश कुछ घंटे पहले मिल जाता और उसे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। वैसे पुलिस इस पूरे मामले में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, जिससे पता चल पाए कि आखिर मामूली कहासुनी खूनी वारदात में कैसे बदल गई।

 

 

राखी पर भाई का था इंतजार, घर आई खून से लथपथ लाश

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed