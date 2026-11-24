दमोह जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम मेहलवारा में लकवा के इलाज के नाम पर कथित तौर पर चल रहे अवैध चिकित्सा कारोबार का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर बिना चिकित्सकीय डिग्री के मरीजों को इंजेक्शन लगाने और लकवा ठीक करने का दावा करने वाले वीडियो वायरल होने के बाद सोमवार को स्वास्थ्य विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। हालांकि, जिस ठिकाने पर कार्रवाई की जानी थी, वहां ताला लगा मिला।

वायरल वीडियो के बाद पहुंची संयुक्त टीम

पथरिया बीएमओ जतिन दुबे के नेतृत्व में पहुंची टीम में नायब तहसीलदार कोमल आठिया, बीसीएम रत्नेश दुबे, फार्मासिस्ट ओंकार पटेल और पुलिस आरक्षक राजेश सिंह शामिल थे। टीम ने सबसे पहले ग्राम मेहलवारा में देवी पटेल की क्लिनिक का निरीक्षण किया। यहां सौरभ सुमन नामक डॉक्टर मौजूद मिले। उनके एमबीबीएस डिग्री सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। टीम के अनुसार, दस्तावेज उपलब्ध थे, हालांकि मान्यता संबंधी कुछ कमियां सामने आईं। इन बिंदुओं पर आगे जानकारी लेने की बात कही गई।

मिहीलाल पाल के ठिकाने पर लटका मिला ताला

इसके बाद संयुक्त टीम मिहीलाल पाल के उस ठिकाने पर पहुंची, जहां लकवाग्रस्त मरीजों का इलाज किए जाने की शिकायत मिली थी। हालांकि, मौके पर ताला लगा हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार, यहां बड़ी संख्या में लकवा पीड़ित मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। आरोप है कि मरीजों को एलोपैथिक दवाएं और इंजेक्शन देकर इलाज किया जाता है। इसके बदले प्रत्येक मरीज से चार से पांच हजार रुपये तक वसूले जाते हैं।

जानकारी के अनुसार, मिहीलाल पाल के पास कोई चिकित्सकीय डिग्री नहीं है। इसके बावजूद उनके द्वारा लकवा के मरीजों को ठीक करने का दावा किए जाने की बात सामने आई है। पूर्व में बातचीत के दौरान उन्होंने स्वयं को अंगूठाछाप बताते हुए अपने इलाज से मरीजों के ठीक होने का दावा किया था।

पंखे सुधारने का काम करने वाले के इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल

इस मामले को लेकर रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक व्यक्ति बिस्तर पर लेटे मरीज के पैर में इंजेक्शन लगाता दिखाई दे रहा है। वहीं, वायरल ऑडियो में मुकेश पटेल नामक व्यक्ति स्वयं को डॉक्टर बताते हुए मेहलवारा में दो अलग-अलग स्थानों पर लकवा का इलाज किए जाने की बात कहता सुनाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि मुकेश पटेल पहले पंखे सुधारने का काम करते थे। अब उनके द्वारा लकवा के मरीजों का इलाज किए जाने के आरोप सामने आए हैं। हालांकि, वायरल वीडियो और ऑडियो में किए गए दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

इलाज के दौरान मरीज की मौत होने के भी आरोप

मामले में कुछ मरीजों की इलाज के दौरान मौत होने के गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार, रहली क्षेत्र की कमला गोंड़ नामक महिला करीब डेढ़ माह पहले इलाज कराने मेहलवारा पहुंची थीं। आरोप है कि इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उनकी मौत हो गई थी। बताया गया है कि महिला के शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया था। हालांकि, महिला की मौत और उपचार के बीच संबंध होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में इस पहलू की पड़ताल भी महत्वपूर्ण होगी।

पहले दूसरे के यहां लगाते थे इंजेक्शन, बाद में खोल लिया अलग ठिकाना

मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, मिहीलाल पाल और मुकेश पटेल पहले देवी पटेल की क्लिनिक में लकवा के मरीजों को इंजेक्शन लगाने का काम करते थे। बाद में इंजेक्शन की मात्रा और दवाओं की जानकारी हासिल करने के बाद दोनों ने अलग-अलग ठिकानों पर इलाज शुरू कर दिया। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

बीएमओ बोले- दो स्थानों पर इलाज की मिली थी शिकायत

पथरिया बीएमओ जतिन दुबे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को मेहलवारा में दो स्थानों पर लकवा का इलाज किए जाने की शिकायत मिली थी। पहले देवी पटेल की क्लिनिक का निरीक्षण किया गया, जहां सौरभ सुमन मौजूद मिले। उनके पास डिग्री और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध थे। बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए गए। मान्यता से जुड़े कुछ बिंदुओं पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी से चर्चा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि दूसरे ठिकाने पर पहुंचने पर ताला लगा मिला। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाएगी। जांच में यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति या गलत तरीके से इलाज करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में भी संबंधित ठिकानों का निरीक्षण किया जाएगा।

जांच के दायरे में अवैध इलाज और मरीजों की मौत के आरोप

मेहलवारा में बिना चिकित्सकीय योग्यता के लकवा का इलाज किए जाने के आरोपों ने स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो, इंजेक्शन लगाने की गतिविधियां, मरीजों से कथित वसूली और इलाज के दौरान मौत के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। फिलहाल मिहीलाल पाल के ठिकाने पर ताला मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की अगली कार्रवाई पर नजर है।