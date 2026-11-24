बैतूल जिले के खेड़ी सावलीगढ़ बस स्टैंड स्थित साईनाथ किराना दुकान में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग ने न तो ताला तोड़ा और न ही दुकान का शटर उखाड़ा। वह शटर के ऊपर बने खुले हिस्से से दुकान के अंदर घुसा और गल्ले में रखे करीब 20 हजार रुपये लेकर फरार हो गया। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

जानकारी के अनुसार, घटना बीती रात की है। जब पूरा इलाका सो रहा था, तभी नाबालिग दुकान के आसपास पहुंचा। उसने पहले आसपास देखा और फिर शटर के ऊपर बने खुले हिस्से से अंदर कूद गया। दुकान में घुसते ही उसने सीधे गल्ले को निशाना बनाया। वहां रखे करीब 20 हजार रुपये निकालकर वह उसी रास्ते से बाहर निकल गया। पूरी वारदात को अंजाम देने में उसे कुछ ही मिनट लगे।

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चोरी करने के बाद नाबालिग ने सीसीटीवी कैमरे और हार्ड डिस्क से छेड़छाड़ कर फुटेज मिटाने की कोशिश भी की, लेकिन ऊंचाई अधिक होने के कारण वह वहां तक नहीं पहुंच सका। इस वजह से उसकी पूरी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

सुबह दुकान खोलने पर मालिक को गल्ले से रुपये गायब मिले। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो चोरी का पता चला। दुकान मालिक ने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस को आशंका है कि इस वारदात के पीछे कोई गिरोह भी हो सकता है, जो नाबालिग बच्चों से चोरी करवाता है। हालांकि, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।