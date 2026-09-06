एमपी: शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में केक बना मुसीबत, खाने के बाद 8 बच्चों की बिगड़ी तबीयत; उल्टी-दस्त से परेशान

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से चिंताजनक मामला सामने आया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केक खाने के बाद आठ स्कूली बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को उल्टी-दस्त और चक्कर आने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मामला केवलारी तहसील की ग्राम पंचायत उगदीवाड़ा के पोषक ग्राम सुआ स्थित प्राथमिक शाला का है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान बच्चों को खाने के लिए केक दिया गया। केक खाने के कुछ ही देर बाद आठ बच्चों को चक्कर आने लगे और जी मिचलाने लगा। इसके बाद बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया।

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स्थिति बिगड़ने पर स्कूल के शिक्षक सतेन्द्र सोनवाने और बच्चों के परिजनों ने सभी प्रभावित बच्चों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पांडिया छपारा पहुंचाया। वहां बच्चों का प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल सिवनी रेफर कर दिया गया।

जिला अस्पताल में तैनात डॉ. पारस पटेरिया ने बताया कि उल्टी-दस्त और फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समय पर इलाज मिलने के कारण फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। एहतियात के तौर पर बच्चों को 24 घंटे तक चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है।