सागर में जहरीली शराब से 10 की मौत पर बड़ा एक्शन: आबकारी विभाग के तीन अधिकारी सस्पेंड, उपायुक्त ग्वालियर अटैच

मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली अवैध शराब के सेवन से अब तक 10 लोगों की मौत की बात सामने आई है। कलेक्टर ने भी 10 मौतों की पुष्टि की है। वहीं, करीब 35 लोगों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से कुछ की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। गंभीर मरीजों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल सागर रेफर किया गया है। मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी की आशंका है।

विज्ञापन