फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Maihar: Tribal Youth Allegedly Killed After Liquor Dispute, Body Found in Well; 3 Arrested

मैहर: शराब के विवाद में आदिवासी युवक की गला दबाकर हत्या, कुएं में फेंका शव, गांव में तनाव, 3 आरोपी गिरफ्तार

Thu, 17 Sep 2026 03:54 PM IST
मैहर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर Published by: मैहर ब्यूरो Updated Thu, 17 Sep 2026 03:54 PM IST
सार

शराब पीने के दौरान हुए विवाद के बाद 35 वर्षीय आदिवासी युवक की मौत से बिगौड़ी गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने तीन लोगों पर मारपीट और गला दबाकर हत्या के बाद शव कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
Maihar: Tribal Youth Allegedly Killed After Liquor Dispute, Body Found in Well; 3 Arrested
शराब के विवाद में आदिवासी युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंका

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिले के ताला थाना क्षेत्र के ग्राम बिगौड़ी में शराब पीने के दौरान हुए विवाद के बाद एक आदिवासी युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंकने का मामला सामने आया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया मृतक की पहचान भैयावन कोल (35) पिता रामाश्रय कोल, निवासी बिगौड़ी के रूप में हुई है।

विज्ञापन


शराब पीने के दौरान हुआ विवाद
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक भैयावन कोल देर शाम घर से बाहर निकला था। इसी दौरान गांव में शराब पीने के दौरान उसका अफसर खान और उसके अन्य साथियों के साथ विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया परिजनों का आरोप है कि विवाद के बाद आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की और उसका गला दबाकर, उसे कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों को मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद कुएं से युवक का शव बाहर निकाला गया।
विज्ञापन


शव मिलने से गांव में फैली सनसनी
कुएं में युवक का शव मिलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद एसडीओपी अमरपाटन ख्याति मिश्रा सहित दो थाना प्रभारियों और बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर भेजा गया पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया। गांव में किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस मौके पर निगरानी रखे हुए है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: छिंदवाड़ा में गर्भवती तक नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस: चारपाई आई काम, बच गई जान, देखें वीडियो


पोस्टमार्टम को लेकर असहमति
घटना के बाद परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने को लेकर सहमत नहीं थे। बताया जा रहा है कि करीब तीन घंटे तक समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

तीन आरोपी गिरफ्तार
फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल बताए जा रहे तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर घटना के पूरे क्रम और हत्या के पीछे के विवाद के कारणों की जानकारी जुटा रही है पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है और पुलिस बल तैनात है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed