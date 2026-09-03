एमपी: मैहर में उफान पर नदियां, बेला-गोविंदगढ़ मार्ग बंद; बीच नदी में फंसा ट्रक, तीन लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर Published by: मैहर ब्यूरो Updated Thu, 03 Sep 2026 01:36 PM IST
सार
मैहर के मुकुंदपुर क्षेत्र में मर्जुआ नदी उफान पर आने से बेला-गोविंदगढ़ मार्ग पर बने पुल के ऊपर पानी बहने लगा। रात में नदी पार करने की कोशिश में एक ट्रक बीच पानी में फंस गया। पुलिस ने रेस्क्यू कर ट्रक सवार तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
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विस्तार
मैहर जिले के ताला और मुकुंदपुर क्षेत्र में रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच मुकुंदपुर क्षेत्र से गुजरने वाली मर्जुआ नदी उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बेला-गोविंदगढ़ मार्ग पर बने मर्जुआ नदी के पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने लगा, जिसके चलते मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया है।
बारिश के बाद नदी में तेज बहाव को देखते हुए इस मार्ग पर लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। पुल के ऊपर पानी आने के बावजूद एक ट्रक चालक ने नदी पार करने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण ट्रक बीच नदी में फंस गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मुकुंदपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक में सवार तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
रात करीब तीन बजे नदी में फंसा ट्रक
मुकुंदपुर चौकी प्रभारी एसआई नागेश्वर मिश्रा के मुताबिक, घटना रात करीब तीन बजे की है। मर्जुआ नदी के टाइगर सफारी के पास बने पुल पर बाढ़ का पानी आ गया था। इसी दौरान एक ट्रक चालक ने पानी के बहाव और पुल की स्थिति को देखे बिना वाहन को नदी पार करने के लिए आगे बढ़ा दिया। नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण ट्रक आगे जाकर बीच पानी में फंस गया। देखते ही देखते स्थिति गंभीर हो गई और ट्रक में सवार तीनों लोगों की जान पर बन आई।
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चालक ने नदी में कूदकर बचाई जान
ट्रक के नदी में फंसने के बाद चालक ने किसी तरह वाहन से निकलकर नदी में छलांग लगा दी और तैरते हुए सुरक्षित किनारे तक पहुंचा। घटना की जानकारी आसपास मौजूद ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने तत्काल मुकुंदपुर चौकी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी एसआई नागेश्वर मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया और ट्रक में फंसे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस के अनुसार, ट्रक में सवार तीनों लोग सुरक्षित हैं और इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
बेला-गोविंदगढ़ मार्ग पर आवागमन प्रभावित
मर्जुआ नदी का जलस्तर बढ़ने और पुल के ऊपर पानी आने के कारण बेला-गोविंदगढ़ मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। पुल के ऊपर से पानी बहने के चलते वाहन चालकों के लिए रास्ता जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान मर्जुआ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और पुल के ऊपर पानी आने से आवागमन रोकना पड़ता है। ऐसे में नदी के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है।
ये भी पढ़ें- एमपी: 48 घंटे की बारिश से पन्ना बेहाल, शहर की सड़कें जलमग्न; नदियों में बढ़ा जलस्तर, बाढ़ का खतरा मंडराया
प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की
लगातार बारिश के बीच नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। खासकर ऐसे पुल-पुलियों से गुजरने से बचने की सलाह दी गई है, जहां पानी ऊपर से बह रहा हो। मर्जुआ नदी की घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि बाढ़ के दौरान पुल के ऊपर पानी होने पर उसे पार करने की कोशिश कितनी जोखिम भरी हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी का बहाव कम होने तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोकना जरूरी है, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके।
पुल के ऊपर से बह रहा पानी
मर्जुआ नदी में उफान के बाद पुल के ऊपर से पानी बहने और नदी के बीच ट्रक फंसने की घटना का वीडियो/फोटो भी सामने आया है। तस्वीरों में नदी का तेज बहाव और जलमग्न पुल दिखाई दे रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच भी चिंता का माहौल है।
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बारिश के बाद नदी में तेज बहाव को देखते हुए इस मार्ग पर लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। पुल के ऊपर पानी आने के बावजूद एक ट्रक चालक ने नदी पार करने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण ट्रक बीच नदी में फंस गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मुकुंदपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक में सवार तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।
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रात करीब तीन बजे नदी में फंसा ट्रक
मुकुंदपुर चौकी प्रभारी एसआई नागेश्वर मिश्रा के मुताबिक, घटना रात करीब तीन बजे की है। मर्जुआ नदी के टाइगर सफारी के पास बने पुल पर बाढ़ का पानी आ गया था। इसी दौरान एक ट्रक चालक ने पानी के बहाव और पुल की स्थिति को देखे बिना वाहन को नदी पार करने के लिए आगे बढ़ा दिया। नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण ट्रक आगे जाकर बीच पानी में फंस गया। देखते ही देखते स्थिति गंभीर हो गई और ट्रक में सवार तीनों लोगों की जान पर बन आई।
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चालक ने नदी में कूदकर बचाई जान
ट्रक के नदी में फंसने के बाद चालक ने किसी तरह वाहन से निकलकर नदी में छलांग लगा दी और तैरते हुए सुरक्षित किनारे तक पहुंचा। घटना की जानकारी आसपास मौजूद ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने तत्काल मुकुंदपुर चौकी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी एसआई नागेश्वर मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया और ट्रक में फंसे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस के अनुसार, ट्रक में सवार तीनों लोग सुरक्षित हैं और इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
बेला-गोविंदगढ़ मार्ग पर आवागमन प्रभावित
मर्जुआ नदी का जलस्तर बढ़ने और पुल के ऊपर पानी आने के कारण बेला-गोविंदगढ़ मार्ग पर आवागमन बंद हो गया है। पुल के ऊपर से पानी बहने के चलते वाहन चालकों के लिए रास्ता जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान मर्जुआ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और पुल के ऊपर पानी आने से आवागमन रोकना पड़ता है। ऐसे में नदी के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है।
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प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की
लगातार बारिश के बीच नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। खासकर ऐसे पुल-पुलियों से गुजरने से बचने की सलाह दी गई है, जहां पानी ऊपर से बह रहा हो। मर्जुआ नदी की घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि बाढ़ के दौरान पुल के ऊपर पानी होने पर उसे पार करने की कोशिश कितनी जोखिम भरी हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी का बहाव कम होने तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोकना जरूरी है, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके।
पुल के ऊपर से बह रहा पानी
मर्जुआ नदी में उफान के बाद पुल के ऊपर से पानी बहने और नदी के बीच ट्रक फंसने की घटना का वीडियो/फोटो भी सामने आया है। तस्वीरों में नदी का तेज बहाव और जलमग्न पुल दिखाई दे रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच भी चिंता का माहौल है।