{"_id":"628310973c9c7616e92172b8","slug":"madhya-pradesh-cm-shivraj-will-launch-mission-nagrodaya-inauguration-of-works-worth-more-than-21-thousand-crores","type":"story","status":"publish","title_hn":"Madhya Pradesh: सीएम शिवराज मिशन नगरोदय का शुभारंभ करेंगे, 21 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के कामों का लोकार्पण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Tue, 17 May 2022 08:33 AM IST