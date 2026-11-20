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आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने फर्जी पासपोर्ट और वीजा के आधार पर रह रहे तीन अफगानी संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सुरक्षा एजेंसी ने तीनों संदिग्धों को पकड़ा और विक्टोरिया अस्पताल में उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया। इसके बाद, एजेंसी ने तीनों संदिग्धों को अदालत में पेश किया। सुरक्षा कारणों से पूछताछ के दौरान आरोपियों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी गई है।