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सुगंधित और स्वादिष्ट सुपारी के नाम पर तंबाकू मिला खाद्य पदार्थ बेचने वाले दो व्यापारियों पर अपर कलेक्टर विनय द्विवेदी ने कुल 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने प्रतिबंधित तंबाकूयुक्त सामग्री को तुरंत नष्ट करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।