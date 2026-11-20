छतरपुर: सुपारी में तंबाकू की मिलावट, दो व्यापारियों पर ठोका 4.50 लाख रुपये का जुर्माना,नष्ट करने के निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 20 Nov 2026 08:51 AM IST
सार
छतरपुर में सुपारी में प्रतिबंधित तंबाकू की मिलावट मिलने पर दो व्यापारियों पर कुल 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भोपाल की राज्य खाद्य प्रयोगशाला की जांच में नमूनों में तंबाकू की पुष्टि हुई। प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित सामग्री नष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
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विस्तार
सुगंधित और स्वादिष्ट सुपारी के नाम पर तंबाकू मिला खाद्य पदार्थ बेचने वाले दो व्यापारियों पर अपर कलेक्टर विनय द्विवेदी ने कुल 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने प्रतिबंधित तंबाकूयुक्त सामग्री को तुरंत नष्ट करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
प्रयोगशाला जांच में तंबाकू की पुष्टि
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिले में खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुपारी के नमूनों को एकत्र किया था। इन एकत्रित नमूनों को विस्तृत जांच और विश्लेषण के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने पर यह स्पष्ट हुआ कि दोनों नमूनों में मिलावट के तौर पर प्रतिबंधित तंबाकू मौजूद था। रिपोर्ट में मिलावट साबित होने के तुरंत बाद अपर कलेक्टर न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोनों व्यापारियों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया।
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दो व्यापारियों पर लगा जुर्माना
पहले मामले में नौगांव के मेन मार्केट में स्थित समृद्धि ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर सौरभ रावत की दुकान से 'केजी सुगंधित सुपारी' और 'किंग स्वादिष्ट सुपारी' के कंपनी पैक्ड आठ-आठ पैकेट नमूने के रूप में लिए गए थे। भोपाल की राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान इन दोनों ही उत्पादों में तंबाकू पाए जाने की पुष्टि हुई। प्रतिबंधित तंबाकूयुक्त खाद्य पदार्थ बेचने और उसे भंडारण में रखने का दोषी पाए जाने पर सौरभ रावत पर 2.25 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया।
दूसरे मामले में भी नमूनों का परीक्षण करने पर उनमें तंबाकू की उपस्थिति दर्ज की गई। अपर कलेक्टर ने इस मामले के संबंधित व्यापारी पर भी 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में दोनों प्रकरणों में मिलाकर 4.50 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई और दूषित खाद्य सामग्री को नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
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प्रयोगशाला जांच में तंबाकू की पुष्टि
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिले में खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुपारी के नमूनों को एकत्र किया था। इन एकत्रित नमूनों को विस्तृत जांच और विश्लेषण के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने पर यह स्पष्ट हुआ कि दोनों नमूनों में मिलावट के तौर पर प्रतिबंधित तंबाकू मौजूद था। रिपोर्ट में मिलावट साबित होने के तुरंत बाद अपर कलेक्टर न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोनों व्यापारियों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया।
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दो व्यापारियों पर लगा जुर्माना
पहले मामले में नौगांव के मेन मार्केट में स्थित समृद्धि ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर सौरभ रावत की दुकान से 'केजी सुगंधित सुपारी' और 'किंग स्वादिष्ट सुपारी' के कंपनी पैक्ड आठ-आठ पैकेट नमूने के रूप में लिए गए थे। भोपाल की राज्य खाद्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान इन दोनों ही उत्पादों में तंबाकू पाए जाने की पुष्टि हुई। प्रतिबंधित तंबाकूयुक्त खाद्य पदार्थ बेचने और उसे भंडारण में रखने का दोषी पाए जाने पर सौरभ रावत पर 2.25 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया।
दूसरे मामले में भी नमूनों का परीक्षण करने पर उनमें तंबाकू की उपस्थिति दर्ज की गई। अपर कलेक्टर ने इस मामले के संबंधित व्यापारी पर भी 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में दोनों प्रकरणों में मिलाकर 4.50 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई और दूषित खाद्य सामग्री को नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।