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खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने झाबुआ जिले में पांच प्रसिद्ध ब्रांड के घी के संबंधित बैच की बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कराई गई जांच में इन ब्रांड के नमूने असुरक्षित और मानक के विपरीत पाए गए हैं।