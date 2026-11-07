मध्य प्रदेश: 2,790 होमगार्ड जवानों को दिवाली का तोहफा, अब अपने गृह जिले में लौटने का मिलेगा मौका

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साल 2018 में विशेष भर्ती के माध्यम से चयनित इन जवानों को पहली बार चयन के समय संबंधित जिलों में पद रिक्त नहीं होने के कारण दूसरे जिलों में पदस्थ किया गया था। इसके बाद से वे अपने गृह जिले से दूर रहकर सेवाएं दे रहे थे। अब राज्य शासन ने मध्यप्रदेश होमगार्ड नियम, 2016 में एक बार के लिए विशेष छूट प्रदान की है। इस निर्णय के बाद पात्र जवान निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वे अपने पहले चयन वाले जिले में पदस्थापना के लिए अनुरोध कर पाएंगे।शासन के निर्णय के तहत जिला इकाइयों में उपलब्ध रिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए जवानों की पदस्थापना में बदलाव किया जाएगा। यानी आवेदन करने वाले सभी जवानों को गृह जिले में पदस्थापना मिलना रिक्तियों और नियमानुसार पात्रता पर निर्भर करेगा।डीजी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि पहली बार चयनित जिले में पद खाली नहीं होने के कारण जवानों को दूसरे जिलों में पदस्थ किया गया था। राज्य शासन की ओर से विशेष छूट मिलने के बाद अब उन्हें अपने गृह जिले लौटने का अवसर मिलेगा।डीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के अनुसार, लंबे समय से गृह जिले से दूर सेवाएं दे रहे जवानों को इस फैसले से राहत मिलेगी। वे अपने परिवार के नजदीक रहकर पारिवारिक दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। इससे जवानों का सेवा के प्रति उत्साह और मनोबल भी बढ़ेगा।राज्य शासन के इस निर्णय पर होमगार्ड संगठन और जवानों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित प्रदेश सरकार का आभार जताया है। जवानों का कहना है कि दिवाली के अवसर पर मिला यह फैसला उनके और उनके परिवारों के लिए बड़ी खुशी की बात है। लंबे समय से गृह जिले में पदस्थापना का इंतजार कर रहे जवानों को अब इसके लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।