उमरिया: तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े पेट्रोलिंग वाहन को मारी टक्कर, एसआई घायल; गाड़ियां क्षतिग्रस्त

उमरिया जिले में शनिवार रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चंदिया की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर मुकेश मर्सकोले घायल हो गए। उनके पैरों में चोट आई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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