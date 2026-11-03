ओंकारेश्वर: नर्मदा में डूबने की घटनाएं रोकने की पहल, 60 नाविकों और गोताखोरों ने लिया प्रशिक्षण

ज्योतिर्लिंग नगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में होने वाली डूबने की घटनाओं को रोकने और आपात स्थिति में श्रद्धालुओं की जान बचाने के उद्देश्य से नाविकों एवं गोताखोरों के लिए पांच दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। राष्ट्रीय लाइफ सेविंग सोसायटी (मध्यप्रदेश) के माध्यम से आयोजित इस शिविर में करीब 60 नाविकों, तैराकों और गोताखोरों ने भाग लेकर नदी में डूबते व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नर्मदा नदी में स्नान, नौका विहार अथवा अन्य कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं के दौरान तत्काल और प्रभावी बचाव कार्य सुनिश्चित करना रहा। शिविर में प्रतिभागियों को बताया गया कि नदी में किसी व्यक्ति के डूबने की स्थिति में किस तरह सुरक्षित तरीके से उसके पास पहुंचना है, उसे पानी से बाहर निकालना है और बचाव के बाद तत्काल प्राथमिक सहायता उपलब्ध करानी है।

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प्रशिक्षण के दौरान लाइफ सेविंग तकनीकों के साथ बचाव दल की भूमिका, आपात स्थिति में आपसी समन्वय और स्वयं की सुरक्षा के संबंध में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने बताया कि डूबते व्यक्ति को बचाते समय जल्दबाजी करने के बजाय प्रशिक्षित तकनीकों का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि बचावकर्ता स्वयं भी दुर्घटना का शिकार न हो।

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राष्ट्रीय लाइफ सेविंग सोसायटी (मध्यप्रदेश) के तत्वावधान में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में नाविक संघ से जुड़े तैराकों और गोताखोरों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को नदी में बचाव कार्य से जुड़ी व्यावहारिक जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण देने वाले दल में एसएलआर, मध्यप्रदेश के ट्रेनर मयंक यादव, भोपाल तथा महाराष्ट्र के लाइफ सेविंग एवं लाइफ गार्ड ट्रेनर सुमित बड़ा बागड़े शामिल रहे। इनके साथ संजू वर्मा, दीपक वर्मा, पवन, शिवा, चंदन, शंभू वर्मा और राजन कहार ने भी प्रशिक्षण एवं बचाव संबंधी गतिविधियों में सहयोग किया।पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आईएएस अधिकारी एवं एसडीएम पंकज वर्मा, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के डायरेक्टर के.के. सिंह, ट्रेनर मयंक यादव और महाराष्ट्र के लाइफ सेविंग ट्रेनर सुमित बड़ा बागड़े सहित नाविक संघ के तैराक एवं गोताखोर मौजूद रहे। कार्यक्रम नाविक संघ के अध्यक्ष सदाशिव भाव और पूर्व अध्यक्ष भोलाराम केवट की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नाविकों और गोताखोरों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ओंकारेश्वर जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा तट पर पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशिक्षित बचाव दल की मौजूदगी किसी भी आपात स्थिति में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी का तेज प्रवाह और कई स्थानों पर गहराई श्रद्धालुओं के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। ऐसे में स्थानीय नाविकों और गोताखोरों को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

स्थानीय नाविक नदी के जलस्तर, प्रवाह और घाटों की परिस्थितियों से परिचित होते हैं। प्रशिक्षण के बाद उनकी यह स्थानीय जानकारी आधुनिक लाइफ सेविंग तकनीकों के साथ मिलकर प्रभावी बचाव व्यवस्था तैयार करने में मदद कर सकती है।

कार्यक्रम का आयोजन संयोजक अरुण वर्मा एवं राजेश वर्मा के तत्वावधान में किया गया। आयोजकों ने प्रशिक्षण में सहयोग करने वाले अधिकारियों, प्रशिक्षकों, नाविक संघ के सदस्यों, तैराकों और गोताखोरों का आभार व्यक्त किया।

आयोजकों ने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल नाविकों को प्रशिक्षित करना नहीं, बल्कि नर्मदा तट पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। भविष्य में भी आवश्यकता के अनुसार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रशिक्षित बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचकर जीवन बचाने में सक्षम हो सके।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन के साथ करीब 60 नाविकों एवं गोताखोरों को लाइफ सेविंग की महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रशिक्षण मिला। उम्मीद है कि प्रशिक्षित नाविक नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और डूबने की घटनाओं में त्वरित बचाव कार्य को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।