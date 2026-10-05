खंडवा को सौगातें: मुख्यमंत्री ने खोला खुशियों का पिटारा, 142 करोड़ की लागत से शहर का होगा चौतरफा विकास

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को खंडवा जिले के हरसूद पहुंचे। उन्होंने यहां वीरांगना रानी दुर्गावती जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित तेंदूपत्ता बोनस एवं काष्ठ लाभांश राशि वितरण कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने गोंड परंपरानुसार विधिवत प्रकृति और बड़ादेव की पूजा कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर 142.90 करोड़ रुपये की लागत के 18 विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया गया। सीएम डॉ. यादव ने कार्यक्रम में कई तरह की घोषणाएं भी कीं। कार्यक्रम में खड़ग और प्रतीक चिह्न भेंटकर 52 गढ़ों से आए राजवंशजों का सम्मान किया गया।