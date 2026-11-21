मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा घाट पर खड़ी नावों में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीते 15 दिनों में नावों में आग लगने की यह तीसरी घटना बताई जा रही है। इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि, वायरल वीडियो की पड़ताल में घटना की असली वजह सामने आई है।

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में ओंकार मठ घाट पर खड़ी कई नावें दिखाई दे रही हैं। इनमें से कुछ नावों में आग लगी हुई है और उनसे ऊंची लपटें उठ रही हैं। वीडियो बना रहा व्यक्ति आग लगने की सूचना देते हुए कह रहा है कि वह वीडियो नाविकों के ग्रुप में साझा कर रहा है, ताकि संबंधित नाविक तुरंत मौके पर पहुंच सकें।



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एकादशी की रात हुई थी घटना

पड़ताल में सामने आया कि यह घटना शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात की है। उस समय एकादशी का पर्व मनाया जा रहा था और सभी नावें घाट पर पार्किंग में खड़ी थीं। राहत की बात यह रही कि घटना के समय नावों में कोई श्रद्धालु या नाविक मौजूद नहीं था।

पटाखे की चिंगारी से लगी आग

स्थानीय नाविकों के मुताबिक, एकादशी की रात घाट के आसपास आतिशबाजी की जा रही थी। इसी दौरान किसी पटाखे की चिंगारी घाट पर खड़ी एक नाव की छत पर जा गिरी। नाव की छत प्लास्टिक की तिरपाल से बनी थी, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते आग ने आसपास खड़ी कुछ अन्य नावों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद एक नाविक ने घटना का वीडियो बनाकर नाविक संघ के ग्रुप में साझा किया था, ताकि नाव मालिकों को नुकसान की जानकारी मिल सके। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने या जनहानि की सूचना नहीं है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था।