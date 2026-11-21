मध्यप्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में शनिवार, 21 नवंबर को आस्था और प्रकाश का अनुपम संगम देखने को मिलेगा। श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ओर से मां नर्मदा के पावन तट स्थित ब्रह्मपुरी घाट पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शाम 6 बजे से शुरू होने वाले इस आयोजन में 16 हजार दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपों की रोशनी से पूरा घाट जगमगा उठेगा।

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