नर्मदा किनारे 26 स्थानों पर पंचकोसी यात्रा की परंपरा

स्वर्गीय डॉ. चौरे ने नर्मदा तट के विभिन्न धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण कर वहां पंचकोसी यात्राओं की परंपरा विकसित की थी। इनमें मध्यप्रदेश के साथ गुजरात के नर्मदा तटवर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं। इनमें नर्मदेश्वर-पूर्णेश्वर नर्मदा नगर पुनासा, सीतामाता-जयंतीमाता सीतापिपरी बागली, ममलेश्वर-कुबेर भंडारी ओंकारेश्वर, ओंकार-मांधाता ओंकारेश्वर, सिरवेल महादेव सबलगढ़, वाराहेश्वर बड़ा बड़ौदा बाकानेर, कोटेश्वर महादेव राजघाट, श्री नवग्रह खरगोन, नारद-पांडव ढाणा, मां बागेश्वरी सगुर-भगुर, नर्मदापुरम सेठानी घाट, विष्णुपुर-शिवपुर भीलाड़ियां, सूरजकुंड बांद्राभान, मनोकामनेश्वर चिचली, वेदेश्वरी-कुंडेश्वरी दयालपुरा, सिद्धनाथ नाभिकुंड नेमावर, रिद्धनाथ हंडिया, कवेश्वर-नर्मदेश्वर रणगांव, बाला मर्दाना कतरगांव, महेशमती महेश्वर, मार्कंडेय-गालव पिपरिया, शालीवाहन नावड़ाटोड़ी, गोंदबलेश्वर गोंदागांव, मां विंध्यवासिनी सलकनपुर, बिल्वामृतेश्वर धरमपुरी और गुजरात के शूलपाणेश्वर वासला-राजपीपला की यात्राएं प्रमुख हैं।



पांच दिनों की यात्रा संन्यास के समान

नर्मदा अंचल पंचकोसी पदयात्रा केंद्रीय समिति के संयोजक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, गृहस्थ जीवन जीने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंचकोसी यात्रा पांच दिनों के संन्यास के समान है। इस दौरान व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों और सांसारिक व्यस्तताओं से दूर रहकर मां नर्मदा की भक्ति, साधना और आत्मचिंतन में लीन रहता है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मानव शरीर में पांच कोष होते हैं। इनमें अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष शामिल हैं। इन पांचों कोषों की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की भावना से पंचकोसी यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां नर्मदा के तट पर पैदल चलना, स्नान करना और भगवान शिव की आराधना करना मन को शांति प्रदान करता है। इसी आस्था के साथ श्रद्धालु आवश्यक सामान लेकर निकलते हैं और पांच दिनों तक भजन-कीर्तन करते हुए यात्रा पूरी करते हैं।



यात्रा में महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी

पंचकोसी यात्रा की एक खास पहचान इसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। समिति के अनुसार, यात्रा में करीब 80 प्रतिशत महिलाएं शामिल होती हैं। छोटे बच्चों से लेकर 80 वर्ष तक की महिलाएं और पुरुष पूरे उत्साह से पदयात्रा करते हैं। कई परिवार पीढ़ियों से इस धार्मिक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु ओंकारेश्वर में मां नर्मदा में स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर मां नर्मदा से पांच दिवसीय यात्रा पूरी करने की शक्ति और सामर्थ्य का आशीर्वाद मांगते हैं। फिर भजन-कीर्तन और जयकारों के साथ पदयात्रा शुरू होती है।