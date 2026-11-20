51वीं पंचकोसी यात्रा: नर्मदा की 3600 किलोमीटर परिक्रमा शुरू, पांच दशक से कायम है भक्ति-तपस्या की परंपरा
ओंकारेश्वर में 51वीं ओंकार-मांधाता पंचकोसी पदयात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। पांच दिनों में करीब 75 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर श्रद्धालु 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर लौटेंगे। वर्ष 1975 में पांच लोगों से शुरू हुई इस परंपरा में इस बार एक लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।
विस्तार
ओंकारेश्वर। ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर की नगरी में मां नर्मदा की भक्ति, श्रद्धा और साधना की पांच दशक पुरानी परंपरा एक बार फिर अपने विराट स्वरूप में नजर आ रही है। नर्मदा अंचल की प्रसिद्ध 51वीं ओंकार-मांधाता पंचकोसी पदयात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। यात्रा में शामिल होने के लिए 20 हजार से अधिक श्रद्धालु एक दिन पहले ही ओंकारेश्वर से रवाना हो चुके हैं। वहीं, मां नर्मदा की बड़ी परिक्रमा भी शुरू हो गई है।
20 नवंबर से विधिवत शुरू होने वाली पंचकोसी यात्रा में इस वर्ष एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। पांच दिनों में करीब 75 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर श्रद्धालु 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ओंकारेश्वर लौटेंगे। यहां ओंकार पर्वत की परिक्रमा और भगवान ओंकारेश्वर-ममलेश्वर के दर्शन के साथ यात्रा का समापन होगा।
पांच श्रद्धालुओं से शुरू हुई थी यात्रा
ओंकारेश्वर की पंचकोसी यात्रा का इतिहास वर्ष 1975 से जुड़ा है। सनावद निवासी प्रोफेसर डॉ. रविंद्र भारती चौरे ने अपने चार मित्रों के साथ मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा और धार्मिक चेतना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मात्र पांच लोगों के साथ इस पदयात्रा की शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और आज यह नर्मदा अंचल के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल हो गई है। पंचकोसी यात्राओं के जनक स्वर्गीय डॉ. चौरे 26 सितंबर 2008 को आधारेश्वर-पूर्णेश्वर पंचकोसी यात्रा के दौरान पुनासा स्थित पूर्णेश्वर महादेव मंदिर में ब्रह्मलीन हो गए थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में नर्मदा नदी के विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों पर 26 पंचकोसी यात्राओं की शुरुआत और सर्वेक्षण का कार्य किया था। उनकी शुरू की गई यह परंपरा आज भी हजारों श्रद्धालुओं को मां नर्मदा की भक्ति के मार्ग पर प्रेरित कर रही है।
नर्मदा किनारे 26 स्थानों पर पंचकोसी यात्रा की परंपरा
स्वर्गीय डॉ. चौरे ने नर्मदा तट के विभिन्न धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण कर वहां पंचकोसी यात्राओं की परंपरा विकसित की थी। इनमें मध्यप्रदेश के साथ गुजरात के नर्मदा तटवर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं। इनमें नर्मदेश्वर-पूर्णेश्वर नर्मदा नगर पुनासा, सीतामाता-जयंतीमाता सीतापिपरी बागली, ममलेश्वर-कुबेर भंडारी ओंकारेश्वर, ओंकार-मांधाता ओंकारेश्वर, सिरवेल महादेव सबलगढ़, वाराहेश्वर बड़ा बड़ौदा बाकानेर, कोटेश्वर महादेव राजघाट, श्री नवग्रह खरगोन, नारद-पांडव ढाणा, मां बागेश्वरी सगुर-भगुर, नर्मदापुरम सेठानी घाट, विष्णुपुर-शिवपुर भीलाड़ियां, सूरजकुंड बांद्राभान, मनोकामनेश्वर चिचली, वेदेश्वरी-कुंडेश्वरी दयालपुरा, सिद्धनाथ नाभिकुंड नेमावर, रिद्धनाथ हंडिया, कवेश्वर-नर्मदेश्वर रणगांव, बाला मर्दाना कतरगांव, महेशमती महेश्वर, मार्कंडेय-गालव पिपरिया, शालीवाहन नावड़ाटोड़ी, गोंदबलेश्वर गोंदागांव, मां विंध्यवासिनी सलकनपुर, बिल्वामृतेश्वर धरमपुरी और गुजरात के शूलपाणेश्वर वासला-राजपीपला की यात्राएं प्रमुख हैं।
पांच दिनों की यात्रा संन्यास के समान
नर्मदा अंचल पंचकोसी पदयात्रा केंद्रीय समिति के संयोजक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, गृहस्थ जीवन जीने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंचकोसी यात्रा पांच दिनों के संन्यास के समान है। इस दौरान व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों और सांसारिक व्यस्तताओं से दूर रहकर मां नर्मदा की भक्ति, साधना और आत्मचिंतन में लीन रहता है। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मानव शरीर में पांच कोष होते हैं। इनमें अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष शामिल हैं। इन पांचों कोषों की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की भावना से पंचकोसी यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां नर्मदा के तट पर पैदल चलना, स्नान करना और भगवान शिव की आराधना करना मन को शांति प्रदान करता है। इसी आस्था के साथ श्रद्धालु आवश्यक सामान लेकर निकलते हैं और पांच दिनों तक भजन-कीर्तन करते हुए यात्रा पूरी करते हैं।
यात्रा में महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी
पंचकोसी यात्रा की एक खास पहचान इसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। समिति के अनुसार, यात्रा में करीब 80 प्रतिशत महिलाएं शामिल होती हैं। छोटे बच्चों से लेकर 80 वर्ष तक की महिलाएं और पुरुष पूरे उत्साह से पदयात्रा करते हैं। कई परिवार पीढ़ियों से इस धार्मिक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु ओंकारेश्वर में मां नर्मदा में स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर मां नर्मदा से पांच दिवसीय यात्रा पूरी करने की शक्ति और सामर्थ्य का आशीर्वाद मांगते हैं। फिर भजन-कीर्तन और जयकारों के साथ पदयात्रा शुरू होती है।
पांच दिनों में 75 किलोमीटर का सफर, ऐसा रहेगा यात्रा मार्ग
समिति के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, श्रद्धालु ओंकारेश्वर से यात्रा शुरू कर शिवकोठी, अजंरुद, सनावद, टोकसर, बड़वाह और सिद्धवरकूट सहित विभिन्न धार्मिक और नर्मदा तटवर्ती स्थलों से होते हुए वापस ओंकारेश्वर पहुंचेंगे।
- 20 नवंबर: श्रद्धालु मोरटक्का मार्ग से शिवकोठी पहुंचेंगे। यहां ओम नमः शिवाय मिशन में भगवान शिव के दर्शन के बाद ग्राम अजंरुद स्थित मां बागेश्वरी मंदिर जाएंगे। इसके बाद रात में सनावद में विश्राम प्रस्तावित है।
- 21 नवंबर: सूर्योदय से पहले सनावद से खरगोन मार्ग होते हुए ग्राम बड़ूद से टोकसर की ओर रवाना होंगे। नर्मदा किनारे रात्रि विश्राम करेंगे।
- 22 नवंबर: नाव के माध्यम से नर्मदा नदी पार कर भगवान विमलेश्वर के दर्शन करेंगे। इसके बाद बड़वाह कृषि उपज मंडी में रात्रि विश्राम होगा।
- 23 नवंबर: बड़वाह से सिद्धवरकूट के लिए पदयात्रा रवाना होगी। यहां रात्रि विश्राम किया जाएगा।
- 24 नवंबर: कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु ओंकारेश्वर लौटेंगे। ओंकार पर्वत की परिक्रमा और भगवान ओंकारेश्वर-ममलेश्वर के दर्शन के साथ यात्रा का विधिवत समापन होगा।
पांच दिनों तक श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेंगे समिति सदस्य
यात्रा संयोजक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले 51 वर्षों से यह यात्रा प्रशासन और नर्मदा भक्तों के सहयोग से अनुशासित ढंग से संचालित हो रही है। पांच दिनों तक समिति के सदस्य श्रद्धालुओं के साथ रहकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। समिति में सुरेश चौबे उज्जैन, शंकरलाल यादव, शंकरसिंह बड़वानी, राजेंद्र शर्मा खलघाट, अन्नपूर्णा शर्मा उज्जैन, अनुराधा शर्मा इंदौर, रविंद्र चोरे उज्जैन, मायादेवी शर्मा सनावद और बाबा गरीबदास सीताराम ओंकारेश्वर सहित अन्य सदस्य अपनी सेवाएं देते हैं।
पांच दशक की परंपरा, नर्मदा भक्ति की विरासत
पांच श्रद्धालुओं से शुरू हुई पंचकोसी यात्रा आज विशाल धार्मिक आयोजन का रूप ले चुकी है। यह मां नर्मदा के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक है। इस यात्रा ने समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के साथ नर्मदा तट के धार्मिक स्थलों और आध्यात्मिक परंपराओं को भी नई पहचान दी है। स्वर्गीय डॉ. रविंद्र भारती चौरे द्वारा शुरू की गई यह पहल आज विशाल वटवृक्ष बन चुकी है। 51वें वर्ष में प्रवेश कर रही यात्रा उनके संकल्प, समर्पण और नर्मदा भक्ति को श्रद्धांजलि है। कार्तिक पूर्णिमा पर जब श्रद्धालु ओंकार पर्वत की परिक्रमा पूरी करेंगे, तब पांच दशक पुरानी यह परंपरा एक बार फिर मां नर्मदा के जयकारों से गूंज उठेगी।