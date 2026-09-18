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एमपी: रादुविवि का पूर्व कर्मचारी नेता निकला करोड़पति, आय से 86% अधिक संपत्ति कमाने वाले पर लोकायुक्त का शिकंजा

Fri, 18 Sep 2026 10:11 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Fri, 18 Sep 2026 10:11 PM IST
सार

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पूर्व कर्मचारी नेता वंश बहोर पटेल के खिलाफ लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। जांच में उनकी वैध आय की तुलना में करीब 86 प्रतिशत अधिक व्यय पाया गया। लोकायुक्त के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।

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Former employee leader of RDUVV turns out to be a multi-millionaire.
रादुविवि का पूर्व कर्मचारी नेता निकला करोड़पति

विस्तार
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रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से यूडीसी पद से सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी नेता वंश बहोर पटेल के खिलाफ लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। जांच में उनके सेवाकाल के दौरान वैध आय की तुलना में करीब 86 प्रतिशत अधिक व्यय किए जाने की बात सामने आई है।

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लोकायुक्त एसपी अंजूलता पटले के अनुसार, वंश बहोर पटेल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त ने उनकी आय और संपत्तियों का आकलन कराया। जांच में सेवाकाल के दौरान उनकी कुल वैध आय 91,886.11 रुपये पाई गई, जबकि कुल व्यय 1,68,513.37 रुपये दर्ज किया गया। जांच में वैध आय की तुलना में करीब 86 प्रतिशत अधिक व्यय पाया गया। लोकायुक्त के मुताबिक, इस आधार पर आरोपी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की पुष्टि हुई है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
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कर्मचारी संघ के कई बार रह चुके हैं अध्यक्ष
वंश बहोर पटेल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के कई बार अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। बताया जाता है कि वे करीब आठ बार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रहे और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच उनकी अच्छी पकड़ थी। लोकायुक्त द्वारा उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद यह मामला विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकायुक्त की विवेचना के दौरान संपत्ति और आय से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जाएगी।

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