एमपी: रादुविवि का पूर्व कर्मचारी नेता निकला करोड़पति, आय से 86% अधिक संपत्ति कमाने वाले पर लोकायुक्त का शिकंजा

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से यूडीसी पद से सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी नेता वंश बहोर पटेल के खिलाफ लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। जांच में उनके सेवाकाल के दौरान वैध आय की तुलना में करीब 86 प्रतिशत अधिक व्यय किए जाने की बात सामने आई है।

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