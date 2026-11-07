एमपी: जबलपुर की गाजी नगर झुग्गी बस्ती में तड़के भीषण आग, 15 झोपड़ियां जलकर खाक; दमकल ने दो घंटे में पाया काबू

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में शनिवार तड़के गाजी नगर झुग्गी बस्ती में आग लगने से कम से कम 15 झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि आग तड़के करीब 2 बजे लगी और देखते ही देखते पूरी बस्ती में फैल गई। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकलकर भागे। दमकल की गाड़ियां पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। देखते ही देखते आग ने 15 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया।

विज्ञापन

विज्ञापन