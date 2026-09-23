जबलपुर: सर्पदंश से पिता की मौत के बाद बेटी की संदिग्ध मौत, पुलिस ने चिता से शव उठाकर कराया पोस्टमॉर्टम

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सिहोरा थाना अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा निवासी एक व्यक्ति की सर्पदंश से मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद उसकी बेटी की भी तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो गई। दोनों के शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तभी पुलिस टीम श्मशान पहुंच गई और बेटी के शव को चिता से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।