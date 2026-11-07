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इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप- मुक्तिधाम मे जलेंगे पुरखों के लिए दीपक, राजवाड़ा पर वाहन प्रतिबंधित

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Published by: Abhishek Chendke Updated Sat, 07 Nov 2026 09:11 AM IST

सार इंदौर में शनिवार को ज्यादातर कार्यक्रम दीपावली त्योहार से जुड़े हैं। नरक चतुर्दशी पर शहर के मुक्तिधामों में दीप जलाए जाएंगे। इंदौर का राजवाड़ा क्षेत्र अब दो दिन नो व्हीकल जोन रहेगा।।इसके अलावा अन्य आयोजन भी शहर में होंगे।

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