इंदौर: पुलिसकर्मी पर पत्नी से मारपीट का आरोप, बीच-बचाव करने पहुंची बेटी को भी नहीं बख्शा, केस दर्ज
इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एसएएफ ड्राइवर पुलिसकर्मी सुशील पर पत्नी वंदना से मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है। बेटी के बीच-बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट की गई। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने पहले भी पति के खिलाफ शिकायत की थी।
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इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद का एक मामला सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। आरोप है कि विवाद के दौरान जब बेटी अपनी मां को बचाने के लिए बीच-बचाव करने पहुंची तो पुलिसकर्मी ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। पीड़िता की शिकायत पर एरोड्रम थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी सुशील एसएएफ में ड्राइवर के पद पर पदस्थ है और सरकारी क्वार्टर में रहता है। उसकी पत्नी वंदना ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि घरेलू विवाद के दौरान पति ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता का यह भी आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी ने उसके साथ अभद्रता करते हुए गालियां दीं। घटना के दौरान घर में मौजूद बेटी ने जब अपनी मां के साथ हो रही मारपीट को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। घटना के बाद पीड़िता ने एरोड्रम थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
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शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ मारपीट और गालियां देने से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अब घटना के कारण, विवाद की परिस्थितियों और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता की ओर से इससे पहले भी पति के खिलाफ महिला थाने में प्रताड़ना को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी।
पुलिस पुराने प्रकरण और वर्तमान शिकायत को भी जांच के दायरे में लेकर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार, महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।