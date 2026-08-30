इंदौर: पुलिसकर्मी पर पत्नी से मारपीट का आरोप, बीच-बचाव करने पहुंची बेटी को भी नहीं बख्शा, केस दर्ज

इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद का एक मामला सामने आया है, जहां एक पुलिसकर्मी पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। आरोप है कि विवाद के दौरान जब बेटी अपनी मां को बचाने के लिए बीच-बचाव करने पहुंची तो पुलिसकर्मी ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। पीड़िता की शिकायत पर एरोड्रम थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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