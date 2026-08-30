फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Dhar News ›   Accused arrested for issuing character certificates using a fake police seal

फर्जीवाड़ा: पुलिस की फर्जी सील लगाकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, सील और लैपटॉप बरामद

Sun, 30 Aug 2026 05:01 PM IST
धार ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार Published by: धार ब्यूरो Updated Sun, 30 Aug 2026 05:01 PM IST
सार

धार जिले के मनावर में पुलिस ने फर्जी अस्थायी चरित्र प्रमाण पत्र बनाने और बेचने के आरोप में फोटो कॉपी सेंटर संचालक आदित्य सोलंकी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से थाना मनावर की फर्जी रबर सील, लैपटॉप और प्रमाण पत्रों की प्रतियां बरामद कीं। लैपटॉप में 27 चरित्र प्रमाण पत्र मिले हैं। 

विज्ञापन
Accused arrested for issuing character certificates using a fake police seal
धार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पुलिस ने फर्जी अस्थायी चरित्र प्रमाण पत्र तैयार कर लोगों को उपलब्ध कराने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फोटो कॉपी सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से थाना मनावर की फर्जी रबर सील, लैपटॉप एवं फर्जी प्रमाण पत्रों की प्रतियां बरामद की हैं। प्रारंभिक जांच में आरोपी के लैपटॉप से 27 चरित्र प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र भी मिलने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक धार सचिन शर्मा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं एसडीओपी मनावर ब्रजेश कुमार मालवीय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेश यादव की टीम द्वारा कार्रवाई की गई।

विज्ञापन


एसडीओपी ब्रजेश कुमार मालवीय ने बताया कि एक दिन पूर्व 29 अगस्त को थाना मनावर में पदस्थ उपनिरीक्षक मनीष कुमार चौधरी को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मनावर स्थित आदित्य फोटो कॉपी सेंटर का संचालक अपनी दुकान पर थाना मनावर की फर्जी रबर सील लगाकर सरकारी एवं निजी नौकरी के लिए फर्जी अस्थायी चरित्र प्रमाण पत्र तैयार कर लोगों को दे रहा है और इसके एवज में 500 रुपये वसूल रहा है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश: दमोह में 40 फीट गहरी नदी में गिरा सीमेंट लदा ट्रक, 24 घंटे बाद चालक-क्लीनर के शव बरामद
विज्ञापन
विज्ञापन


एसडीओपी बृजेश कुमार मालवीय ने बताया कि सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम आदित्य फोटो कॉपी सेंटर पहुंची, जहां दुकान संचालक आदित्य पिता छगनलाल सोलंकी (32) निवासी पटेल कॉलोनी मनावर मौजूद मिला। पंचों की मौजूदगी में दुकान की तलाशी लेने पर पुलिस को थाना प्रभारी, पुलिस थाना मनावर के नाम एवं फोन नंबर अंकित रबर सील, विभिन्न प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां तथा एक DELL कंपनी का लैपटॉप मय चार्जर बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक इसी लैपटॉप के माध्यम से फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किए जाते थे।

मामले में थाना मनावर में अपराध क्रमांक 604/2026 दर्ज कर धारा 318(4), 338, 336(3) एवं 340(2) बीएनएस के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी के लैपटॉप की जांच में 27 चरित्र प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र मिलने की बात पुलिस ने कही है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed