फर्जीवाड़ा: पुलिस की फर्जी सील लगाकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, सील और लैपटॉप बरामद

पुलिस ने फर्जी अस्थायी चरित्र प्रमाण पत्र तैयार कर लोगों को उपलब्ध कराने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फोटो कॉपी सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से थाना मनावर की फर्जी रबर सील, लैपटॉप एवं फर्जी प्रमाण पत्रों की प्रतियां बरामद की हैं। प्रारंभिक जांच में आरोपी के लैपटॉप से 27 चरित्र प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र भी मिलने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक धार सचिन शर्मा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं एसडीओपी मनावर ब्रजेश कुमार मालवीय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेश यादव की टीम द्वारा कार्रवाई की गई।

विज्ञापन