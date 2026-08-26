इंदौर: वंदे मातरम विवाद के बीच सिंधिया का बड़ा बयान, बोले- विरोध करने वाला राष्ट्रविरोधी समझा जाएगा

वंदे मातरम को लेकर देश में चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्र से जुड़े प्रतीकों को हर व्यक्ति को सम्मान के साथ अपने सिर-माथे पर रखना चाहिए और उन्हें दिल में स्थान देना चाहिए।

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सिंधिया ने कहा कि देश के राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े विषयों पर सभी को एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रगान जो हमारा है, उसे सिर-माथे लगाकर हर व्यक्ति को अपने दिल पर रखना होगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इसका विरोध करता है, उसे राष्ट्र विरोधी समझा जाएगा। सिंधिया के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से वंदे मातरम को लेकर लगातार राजनीतिक बहस सामने आ रही है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसी राजनीतिक विवाद के बीच इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वंदे मातरम के सम्मान को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया।सिंधिया ने कहा कि देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े विषयों को राजनीति से अलग रखते हुए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं और आम नागरिकों से भी देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की।केंद्रीय मंत्री के इस बयान को मौजूदा राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर जहां सत्ता पक्ष की ओर से इसे राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का प्रतीक बताया जा रहा है, वहीं विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर अलग-अलग सवाल और प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में सिंधिया का बयान राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंदौर में दिए गए बयान के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं।राजनीतिक हलकों में अब इस बयान पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। वहीं सिंधिया के समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह का विरोध देश की भावनाओं से जुड़ा विषय है। अब विपक्षी दल इस बयान को किस तरह लेते हैं, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल तो वंदे मातरम को लेकर केंद्रीय मंत्री का यह बयान इंदौर की राजनीतिक चर्चाओं में प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।