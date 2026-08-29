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छात्रों की गूंज: इंदौर में हजारों छात्रों से सीधा संवाद करेंगे राहुल गांधी, नेहरू स्टेडियम में होगा कार्यक्रम

Sat, 29 Aug 2026 05:57 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sat, 29 Aug 2026 05:57 PM IST
सार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर में आयोजित होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक और फीस वृद्धि जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

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राहुल गांधी - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का जल्द ही मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आगमन होने जा रहा है, जहां वे स्थानीय युवाओं और छात्र वर्ग से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष आह्वान पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के स्तर पर 'छात्रों की गूंज' शीर्षक से एक विशाल और भव्य जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
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कार्यक्रम के लिए लिखा पत्र
इस महत्वाकांक्षी आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के क्रम में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इंदौर नगर पालिक निगम के प्रशासनिक प्रमुख यानी निगम आयुक्त को एक औपचारिक आवेदन पत्र भेजकर आयोजन स्थल की अनुमति मांगी है। पत्र में 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक के लिए शहर के मध्य स्थित प्रमुख खेल परिसर नेहरू स्टेडियम को पूरी तरह से आरक्षित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
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युवाओं एवं छात्रों से सीधा संवाद
आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए चिंटू चौकसे ने बताया कि राष्ट्रव्यापी 'छात्रों की गूंज' अभियान के अंतर्गत राहुल गांधी देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर छात्रों से सीधे बातचीत कर रहे हैं। इंदौर में आयोजित होने वाले इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से वे युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण ज्वलंत विषयों जैसे शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसर, शिक्षण संस्थानों में फीस बढ़ोतरी, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और युवाओं की अन्य प्रमुख समस्याओं पर खुलकर विमर्श करेंगे।
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व्यापक जनसमूह जुटने की संभावना
शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के मुताबिक, इस कार्यक्रम में इंदौर शहर के साथ-साथ आसपास के विभिन्न जिलों से भी भारी संख्या में छात्रों और युवा वर्ग के शामिल होने की मजबूत संभावना जताई जा रही है। संभावित विशाल जनसमूह और युवाओं की भारी उपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विशाल नेहरू स्टेडियम को इस कार्यक्रम के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। सुरक्षा मानकों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और प्रारंभिक तैयारियों को पूर्ण करने के उद्देश्य से 8 से 12 सितंबर तक के लिए स्टेडियम आरक्षण की मांग रखी गई है।
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