इंदौर: 70 करोड़ के ड्रग्स कांड का आरोपी अकरम गिरफ्तार, महाराष्ट्र में करता था स्क्रैप का बड़ा कारोबार

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वर्ष 2021 के बहुचर्चित 70 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी ड्रग्स) सौदे की मुख्य कड़ी और 13 लाख 3 हजार 650 रुपए नकद बरामदगी से जुड़े मामले में पुलिस को अकरम पिता असलम खान निवासी महाराष्ट्र की लंबे समय से तलाश थी। पकड़े गए आरोपी अकरम का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसके खिलाफ महाराष्ट्र में भी कई गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वह पेशवर रूप से स्क्रैप यानी कबाड़ का कारोबार करता है।मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि 6 जनवरी 2021 को क्राइम ब्रांच की टीम ने एमडी ड्रग्स की डील के दौरान आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा था। उस दौरान हुई बड़ी पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से कुल 70 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 70 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके साथ ही मौके से 13 लाख 3 हजार 650 रुपए नकद राशि भी बरामद की गई थी। मामले में विस्तृत विवेचना के बाद अन्य कानूनी धाराओं का भी इजाफा किया गया था।क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की लोकेशन और गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए थी। इस बीच मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रणनीति बनाकर घेराबंदी की और आरोपी अकरम खान को कोर्ट परिसर के पास से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ड्रग्स रैकेट में उसकी क्या मुख्य भूमिका थी, साथ ही सप्लाई नेटवर्क, मुख्य सप्लायर, पैसों के लेन-देन और नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में महाराष्ट्र के मुंबई नाका थाने में डकैती और मकोका जैसे सख्त कानूनों के तहत मामले दर्ज हैं।क्राइम ब्रांच द्वारा नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से लेकर अब तक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल 62 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 129 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन तमाम कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने 2.95 किलोग्राम एमडी ड्रग्स, 28.33 किलोग्राम गांजा, 500 किलोग्राम भांग, 268.58 ग्राम ब्राउन शुगर और 10 ग्राम कोकीन सहित कुल 3 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ और परिवहन में इस्तेमाल वाहन जब्त किए हैं।