फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-news-crime-branch-arrests-absconding-accused-70-kg-md-drugs-case

इंदौर: 70 करोड़ के ड्रग्स कांड का आरोपी अकरम गिरफ्तार, महाराष्ट्र में करता था स्क्रैप का बड़ा कारोबार

Sat, 29 Aug 2026 05:34 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sat, 29 Aug 2026 05:34 PM IST
सार

वर्ष 2021 के चर्चित 70 किलो एमडी ड्रग्स (कीमत 70 करोड़ रुपए) मामले में 5 साल से फरार चल रहे महाराष्ट्र निवासी आरोपी अकरम खान को इंदौर क्राइम ब्रांच ने कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर महाराष्ट्र में मकोका सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

विज्ञापन
indore-news-crime-branch-arrests-absconding-accused-70-kg-md-drugs-case
पुलिस की गिरफ्त में अकरम। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को ड्रग्स तस्करी के एक बड़े और पुराने मामले में सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2021 के चर्चित 70 किलोग्राम एमडी ड्रग्स मामले में लंबे समय से फरार चल रहे महाराष्ट्र निवासी आरोपी अकरम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की तलाश में काफी समय से जुटी हुई थी। शनिवार को पुलिस द्वारा इस पूरी कार्रवाई और गिरफ्तारी का अधिकारिक खुलासा किया गया।
विज्ञापन


एमडी ड्रग्स मामले में बड़ी सफलता
वर्ष 2021 के बहुचर्चित 70 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी ड्रग्स) सौदे की मुख्य कड़ी और 13 लाख 3 हजार 650 रुपए नकद बरामदगी से जुड़े मामले में पुलिस को अकरम पिता असलम खान निवासी महाराष्ट्र की लंबे समय से तलाश थी। पकड़े गए आरोपी अकरम का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसके खिलाफ महाराष्ट्र में भी कई गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वह पेशवर रूप से स्क्रैप यानी कबाड़ का कारोबार करता है।
विज्ञापन


वर्ष 2021 में पकड़ाई थी ड्रग्स
मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि 6 जनवरी 2021 को क्राइम ब्रांच की टीम ने एमडी ड्रग्स की डील के दौरान आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा था। उस दौरान हुई बड़ी पुलिस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से कुल 70 किलोग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 70 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके साथ ही मौके से 13 लाख 3 हजार 650 रुपए नकद राशि भी बरामद की गई थी। मामले में विस्तृत विवेचना के बाद अन्य कानूनी धाराओं का भी इजाफा किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट परिसर से घेराबंदी कर गिरफ्तारी
क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की लोकेशन और गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए थी। इस बीच मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रणनीति बनाकर घेराबंदी की और आरोपी अकरम खान को कोर्ट परिसर के पास से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ड्रग्स रैकेट में उसकी क्या मुख्य भूमिका थी, साथ ही सप्लाई नेटवर्क, मुख्य सप्लायर, पैसों के लेन-देन और नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में महाराष्ट्र के मुंबई नाका थाने में डकैती और मकोका जैसे सख्त कानूनों के तहत मामले दर्ज हैं।


मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान
क्राइम ब्रांच द्वारा नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 1 जनवरी 2026 से लेकर अब तक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुल 62 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 129 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन तमाम कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने 2.95 किलोग्राम एमडी ड्रग्स, 28.33 किलोग्राम गांजा, 500 किलोग्राम भांग, 268.58 ग्राम ब्राउन शुगर और 10 ग्राम कोकीन सहित कुल 3 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ और परिवहन में इस्तेमाल वाहन जब्त किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed