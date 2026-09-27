इंंदौर : चोरल नदी में इंदौर का युवक डूबा, दोस्तों के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जित करने गया था
गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान चोरल नदी में नहाना इंदौर के एक युवक को भारी पड़ गया। तैरना नहीं आने के बावजूद नदी के गहरे हिस्से में गया ऋतिक डूब गया। साथी विसर्जन की तैयारियों में व्यस्त रहे और किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। हादसे में उसकी मौत हो गई।
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इंदौर निवासी एक युवक की चोरल नदी में डूबने से मौत हो गई। वह खजराना क्षेत्र में रहता था और कॉलोनी के 30 से ज्यादा लोगों के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जित करने गया था। विसर्जन से पहले ही कुछ युवक नदी में नहाने लगे। उनमें ऋतिक भी शामिल था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। नदी के गहरे हिस्से में जाने के बाद वह डूबने लगा, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि ज्यादातर साथी गणेश विसर्जन की तैयारी में लगे थे।
ऋतिक अपने परिवार के साथ इंदौर में रहता था। उसके पिता मूलत: टांडा गांव के हैं और मिस्त्री का काम करते हैं। युवक ने 12 दिनों तक कॉलोनी के गणेशोत्सव में भाग लिया था और विसर्जन के लिए भी वह साथियों के साथ गया था, लेकिन हादसे में उसकी मौत हो गई। वह तीन बच्चों में सबसे बड़ा था। उसका एक छोटा भाई और एक बहन है।
युवक की मौत
इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में रहने वाले नवीन नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह फाइनेंस कंपनी में काम करता था। रात में तबीयत खराब होने पर परिजन उसे एमवाय अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना था कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।
इसके अलावा, एमआईजी क्षेत्र में केक की दुकान पर काम करने वाले राहुल बामने की भी मौत हो गई। वह शनिवार रात को सोया था, लेकिन सुबह बिस्तर पर मृत मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।