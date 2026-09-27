इंंदौर : चोरल नदी में इंदौर का युवक डूबा, दोस्तों के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जित करने गया था

इंदौर निवासी एक युवक की चोरल नदी में डूबने से मौत हो गई। वह खजराना क्षेत्र में रहता था और कॉलोनी के 30 से ज्यादा लोगों के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जित करने गया था। विसर्जन से पहले ही कुछ युवक नदी में नहाने लगे। उनमें ऋतिक भी शामिल था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। नदी के गहरे हिस्से में जाने के बाद वह डूबने लगा, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि ज्यादातर साथी गणेश विसर्जन की तैयारी में लगे थे।

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