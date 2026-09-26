इंदौर: कृषि विभाग तलाश रहा कम पानी वाली फसलें, कमजोर बारिश ने बढ़ा दी चिंता, अच्छी पैदावार पर संकट

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संयुक्त संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बैठक में हमने विभागीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। कृषि आदान व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में दलहनी और तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसानों को समय पर सही तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया ताकि वे फसल चयन और जल प्रबंधन को लेकर सही निर्णय ले सकें।बैठक में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। जैविक और प्राकृतिक उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी जिलों में संचालित हाट बाजारों के व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण संचालन के कड़े निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को हर संभव सहायता और बाजार से जुड़ाव प्रदान करें।संभाग के सभी जिलों के उप संचालकों ने अपनी-अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की। इसमें दलहन और तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के साथ-साथ कम पानी में बेहतर पैदावार देने वाली गेहूं की विशेष प्रजातियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। किसानों को इन प्रजातियों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाने की बात कही गई ताकि कम सिंचाई में भी बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सके।उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा करते हुए ई-विकास प्रणाली के जरिए सुचारू वितरण की बात कही गई। मार्कफेड अधिकारियों ने बताया कि रेक प्वाइंट से उर्वरकों की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है। सहकारिता समितियों के माध्यम से किसानों तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था पर चर्चा हुई। साथ ही, खाद, बीज और अन्य कृषि आदानों की गुणवत्ता जांचने के लिए सघन जांच अभियान चलाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।उप संचालकों, बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों तथा बीज निगम के प्रबंधकों ने पुष्टि की कि संभाग के सभी जिलों में रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हैं। इसके अलावा विभाग के विभिन्न लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के अंत में पदोन्नत हुए विभागीय अधिकारियों का स्वागत किया गया।